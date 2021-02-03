1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okey masasında yakalandı, camdan atlayarak kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta pandemi döneminde 5 kez basılarak mühürlenen kıraathanede vatandaşlar yine okey masasında yakalandı. Şok eden görüntülerin yaşandığı baskında kimisi canını yok sayarak 2'nci kattan atlayıp kaçarken yere çakıldı, kimisi ise gizli bölmede saklanırken yakalandı.
 03 Şubat 2021 09:49
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri dün akşam 3 mekana eş zamanlı baskın düzenleyerek yasak olmasına rağmen kıraathanelerde okey ve kağıt oyunları oynayan kişilere ceza yağdırdı.

Daha önce 5 kez basılan ve mühürlenen bir kıraathanede ise yine aynı manzaralar vardı. Motorsikletli polis timlerini karşısında gören bazı vatandaşlar canlarını hiçe sayarak 2'nci kattan aşağıya atlayıp kaçmaya çalıştı. Bu sırada yere çakılan bir kişi hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp tellere tırmanarak kaçmaya devam etti. 3 mekana yapılan eş zamanlı operasyonda 49 kişiye 169 bin 50 TL para cezası kesildi.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDILAR

Bir başka mekanda ise yakalanmamak için karanlıkta oyun oynayan vatandaşlar polisi görünce "haklısınız bize üç kat ceza yazın" dedi. Polis baskınlarından kaçmak için gizli bölme yapan kişiler ise polis ekiplerinin dikkati sonrası yakayı ele verdi. Polis ekiplerine yakalanmamak için elektriğin kesik olduğu ve içeride bulunanların maske takmadığı görüldü. Baskın sonrası 3 işletme cezai işlemlerin ardından mühürlenerek kapatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'TRT Yetenek 2021' başvuruları devam ediyor
03 Şubat 2021 11:01		 Bilim Kurulu toplanıyor: Gözler çıkacak kararlarda
03 Şubat 2021 08:57
Gramaj'da hile yapana 114 bin TL'ye kadar ceza verilecek
03 Şubat 2021 08:39		 Afetzedeler için AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası başlatılabilecek
03 Şubat 2021 07:40
Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
02 Şubat 2021 19:08		 İzmir'de aşırı yağış... Can kaybı 2'ye yükseldi
02 Şubat 2021 17:15
YÖK, yüz yüze eğitim için 'acil görüş' istedi
02 Şubat 2021 16:57		 Hamsi avında yasak hafifletildi
02 Şubat 2021 16:11
Kaymakamlıktan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasaklama
02 Şubat 2021 15:49		 Tarım ve Orman Bakanlığı liselilerin staj başvurusunu alacak
02 Şubat 2021 15:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:08 - TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araç pazarındaki gelişim hızlanacak11:07 - DEAŞ'ın 'sözde eğitim bakan yardımcısı' yakalandı11:01 - 'TRT Yetenek 2021' başvuruları devam ediyor10:51 - Türk Eğitim-Sen: LGS ve YKS tarihleri ertelensin10:46 - Meclis Üyesi Burhan: İstifa et Mansur Yavaş10:43 - Ateş Kara 'rahatlama' için tarih verdi
10:37 - Facebook'tan kullanıcılarına ilginç mesaj: Sizi takip etmemize izin verin10:34 - Bakan Selçuk, SGK yapılandırması için başvuru sayısını açıkladı10:32 - Enflasyon verileri sonrası doların düşüş eğilimini sürdürüyor10:28 - Üniversiteye giriş sınavı başvuruları yarın başlıyor10:26 - TRT'den yeni mezunlara istihdam fırsatı: TRT Yetenek 202110:23 - Şekerbank'tan emeklilere 1.600 TL'ye varan promosyon
10:18 - Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu10:16 - Ocak ayının zam şampiyonları belli oldu10:14 - Şehit haberi çıkmıştı, silahıyla hayatını sonlandırdığı ortaya çıktı10:13 - Yolları suyla dolan İzmir'de polisin trafikte mağdur olan vatandaşlara yardımı takdir topladı10:12 - Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı bekleniyor
10:12 - Borsa güne yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021'in ilk enflasyon rakamları açıklandı
İlk aydan, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üzere
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki
Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın
Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu
İşte yeni anayasa için kulislerde öne çıkan başlıklar
Yargıtay: Bankalar, emekli maaşlarını bloke edebilir
İlk doz aşıyı olan MHP'li vekil koronavirüse yakalandı
CHP'de İnce istifaları: Sırada 2 şehir var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doymamak 3
1 Şubat 2021 Kabine Toplantısı Açıklamaları 3
dağınık oda 1
yalnızlığı seçmek 2
serpme kahvaltı 1
benim sayfam 1
halay başı olmak 2
Kırkyama 1
tekerlek 1
ülkemizdeki yabancı hayranlığı 4
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Yozgat Çekerek Ajans 2 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Temizlik 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri SYDV 1 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam