İdlib'de yaralanan askerimiz hastanede şehit oldu
Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin saldırısında yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
|03 Şubat 2021 09:51
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Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "31 Ocak 2021 tarihinde Suriye İdlib Ebu Zehir tren yolu gerginliği azaltma bölgesinde saat 18.30 sıralarında kimliği tespit edilemeyen bir araçla 3 şahsın bölgeye yaklaşarak yapmış olduğu saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel yaralanmış, kaldırıldığı Hatay Bölge Hastanesinde kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
February 3, 2021
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