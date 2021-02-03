1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisin darp ettiği iddia edilen vatandaş kendisini eylemcilerin yaraladığını söyledi

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde İstanbul Kadıköy'de polisin darp ettiği iddia edilen vatandaş, kendisinin aralarında kaldığı eylemciler tarafından yaralandığını söyledi
 03 Şubat 2021 10:05
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında İstanbul Kadıköy'de 1 kişi başından yaralandı. Yaralanan vatandaşın polis tarafından darp edildiği iddia edildi. Hastanede yapılan tedavisinin ardından konuşan yaralı vatandaş, "Kadıköy'de gezerken eylemcilerin arasında kaldık. Eylemciler bizi darp etti. Kadıköy emniyetine bizi kurtardığı için teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Okullarda yüz yüze eğitim heyecanı başlıyor
03 Şubat 2021 11:10		 Fuhuş çetesinden kurtarılan kız: İşkence yapıp, boğazımı kesmekle tehdit ettiler
03 Şubat 2021 10:10
Benzin istasyonunda soygun girişimi
03 Şubat 2021 10:03		 Otomobil bariyere saplandı, profesör hayatını kaybetti
03 Şubat 2021 09:20
Yerli DNA aşısı yaz sonuna hazır
03 Şubat 2021 08:51		 Valilik açıkladı, gözaltına alınan 76 kişi serbest bırakıldı
03 Şubat 2021 08:25
İşte yeni anayasa için kulislerde öne çıkan başlıklar
03 Şubat 2021 08:08		 Protestolarda öğrenciden çok terörist var
03 Şubat 2021 07:05
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
03 Şubat 2021 00:10		 Ankara'da izinsiz yapılan gösteride bir polisin kolu kırıldı
02 Şubat 2021 23:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:08 - TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araç pazarındaki gelişim hızlanacak11:07 - DEAŞ'ın 'sözde eğitim bakan yardımcısı' yakalandı11:01 - 'TRT Yetenek 2021' başvuruları devam ediyor10:51 - Türk Eğitim-Sen: LGS ve YKS tarihleri ertelensin10:46 - Meclis Üyesi Burhan: İstifa et Mansur Yavaş10:43 - Ateş Kara 'rahatlama' için tarih verdi
10:37 - Facebook'tan kullanıcılarına ilginç mesaj: Sizi takip etmemize izin verin10:34 - Bakan Selçuk, SGK yapılandırması için başvuru sayısını açıkladı10:32 - Enflasyon verileri sonrası doların düşüş eğilimini sürdürüyor10:28 - Üniversiteye giriş sınavı başvuruları yarın başlıyor10:26 - TRT'den yeni mezunlara istihdam fırsatı: TRT Yetenek 202110:23 - Şekerbank'tan emeklilere 1.600 TL'ye varan promosyon
10:18 - Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu10:16 - Ocak ayının zam şampiyonları belli oldu10:14 - Şehit haberi çıkmıştı, silahıyla hayatını sonlandırdığı ortaya çıktı10:13 - Yolları suyla dolan İzmir'de polisin trafikte mağdur olan vatandaşlara yardımı takdir topladı10:12 - Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı bekleniyor
10:12 - Borsa güne yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021'in ilk enflasyon rakamları açıklandı
İlk aydan, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üzere
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki
Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın
Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu
İşte yeni anayasa için kulislerde öne çıkan başlıklar
Yargıtay: Bankalar, emekli maaşlarını bloke edebilir
İlk doz aşıyı olan MHP'li vekil koronavirüse yakalandı
CHP'de İnce istifaları: Sırada 2 şehir var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayattan zevk almamak 3
clubhouse 1
guantanamera 2
şans oyunlarında cazibeyi arttıracağız 3
çayı şekersiz içen insan 1
Türkiye'de dinozor iskeleti 1
puan kasmamaya karar vermek 2
telefon sesini bayhandan vurdum duymaz yapmak 2
güveç 1
kuş uçmaz kervan geçmez 2
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Yozgat Çekerek Ajans 2 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Temizlik 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri SYDV 1 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam