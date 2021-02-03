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İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yaptığı açıklamaya göre, İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 43,45'e yükseldi.
 03 Şubat 2021 10:06
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İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

İstanbul barajlarındaki su miktarı, yağışlarla birlikte artmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 43,45'e yükseldi.

Artışta son dönemdeki yağışların ve eriyen karların etkili olduğu belirtiliyor.
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