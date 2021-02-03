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Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu

Ağustos 2020'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen isim etkin pişmanlık faydalanarak itirafçı oldu: FETÖ'ye ilişkin tüm bildiklerini anlattı, serbest kaldı.
 03 Şubat 2021 10:18
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FETÖ üyesi olmak iddiasıyla gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı, emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy'un etkin pişmanlıktan yararlanarak, örgütsel geçmişine ilişkin tüm bildiklerini anlattığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ocak'ta emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy ile Celalettin Çoban'ı gözaltına almıştı. TEM Şube'de ifadeleri alınan Çoban ve Atasoy, dün Ankara Adliyesi'ne çıkarıldı.

İTİRAFÇI OLDU, SERBEST KALDI

Gazeteci Alican Uludağ'ın Ankaragazetecisi'ndeki haberine göre, emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy, savcılık sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, itirafçı oldu. Atasoy, ifadesinde FETÖ'ye ilişkin tüm bildiklerini anlattığı ifade edildi. Atasoy, ifadesinde örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden görüştüğünü de anlattı.

Atasoy'un itirafçı olmasını dikkate alan savcılık, serbest bırakma kararı aldı. Savcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliği, adli kontrol kararıyla emekli generali serbest bıraktı.

Bir diğer şüpheli Celalettin Çoban'a ise sulh ceza hakimliğince ev hapsi kararı getirildi. Bu iki ismin örgüt içindeki mahrem abiliğini yapan Yaşar Özdemir ise tutuklandı. Eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz ise halen aranıyor.

EMEKLİ EDİLMİŞTİ

Serdar Atasoy, Piyade Kurmay Albay olarak görev yaparken, Ağustos 2020'de yapılan Yüksek Askeri Şura'da bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmişti. Ancak Atasoy'un FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden geçmişte görüştüğü tespit edilince göreve başlamasına izin verilmemiş ve emekli edilmişti.

Serdar Atasoy'un itirafçı olmasından sonra gözler, emekli generali Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı gibi kritik göreve öneren isme çevrildi.
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