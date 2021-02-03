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İlk aydan, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üzere

2021 Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68 oldu. Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak.
 03 Şubat 2021 10:10
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İlk aydan, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üzere

Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.

İLK AYDAN MEMURLAR İÇİN ENFLASYON FARKI OLUŞMAK ÜZERE

Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı.

Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68 olarak açıklandı. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak.
Memurlar.Net - Özel

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