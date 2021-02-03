1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 1.520,80 puandan başladı.
 03 Şubat 2021 10:12
+Aa- Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 1.520,80 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,37 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 1.520,80 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 1,12 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğilimini gün boyu koruyan BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 değer kazanarak günü 1.511,43 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'nin teşvik paketine ilişkin beklentiler ve Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarik ve uygulanmasına ilişkin bazı sorunların aşılmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının artığını belirterek, yurt içinde de döviz kurlarındaki gerilemenin pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın önemli destek, 1.525 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Enflasyon verileri sonrası doların düşüş eğilimini sürdürüyor
03 Şubat 2021 10:32		 Güne başlarken döviz fiyatları
03 Şubat 2021 09:44
Borsa günü yükselişle tamamladı
02 Şubat 2021 18:20		 Çeyrek altın günü 686 TL'den tamamladı
02 Şubat 2021 17:42
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
02 Şubat 2021 17:17		 Dolar 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
02 Şubat 2021 11:11
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
02 Şubat 2021 10:07		 Gümüş altını tahtından edecek
02 Şubat 2021 06:40
Borsa günü yükselişle tamamladı
01 Şubat 2021 18:28		 Çeyrek altın 697 TL'ye geriledi
01 Şubat 2021 17:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:08 - TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araç pazarındaki gelişim hızlanacak11:07 - DEAŞ'ın 'sözde eğitim bakan yardımcısı' yakalandı11:01 - 'TRT Yetenek 2021' başvuruları devam ediyor10:51 - Türk Eğitim-Sen: LGS ve YKS tarihleri ertelensin10:46 - Meclis Üyesi Burhan: İstifa et Mansur Yavaş10:43 - Ateş Kara 'rahatlama' için tarih verdi
10:37 - Facebook'tan kullanıcılarına ilginç mesaj: Sizi takip etmemize izin verin10:34 - Bakan Selçuk, SGK yapılandırması için başvuru sayısını açıkladı10:32 - Enflasyon verileri sonrası doların düşüş eğilimini sürdürüyor10:28 - Üniversiteye giriş sınavı başvuruları yarın başlıyor10:26 - TRT'den yeni mezunlara istihdam fırsatı: TRT Yetenek 202110:23 - Şekerbank'tan emeklilere 1.600 TL'ye varan promosyon
10:18 - Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu10:16 - Ocak ayının zam şampiyonları belli oldu10:14 - Şehit haberi çıkmıştı, silahıyla hayatını sonlandırdığı ortaya çıktı10:13 - Yolları suyla dolan İzmir'de polisin trafikte mağdur olan vatandaşlara yardımı takdir topladı10:12 - Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı bekleniyor
10:12 - Borsa güne yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021'in ilk enflasyon rakamları açıklandı
İlk aydan, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üzere
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki
Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın
Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu
İşte yeni anayasa için kulislerde öne çıkan başlıklar
Yargıtay: Bankalar, emekli maaşlarını bloke edebilir
İlk doz aşıyı olan MHP'li vekil koronavirüse yakalandı
CHP'de İnce istifaları: Sırada 2 şehir var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doymamak 3
1 Şubat 2021 Kabine Toplantısı Açıklamaları 3
dağınık oda 1
yalnızlığı seçmek 2
serpme kahvaltı 1
benim sayfam 1
halay başı olmak 2
Kırkyama 1
tekerlek 1
ülkemizdeki yabancı hayranlığı 4
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Yozgat Çekerek Ajans 2 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Temizlik 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri SYDV 1 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam