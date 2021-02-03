Şekerbank'tan emeklilere 1.600 TL'ye varan promosyon

Emeklilere yönelik sektörde ilk ve tek olan uygulamalar ile birçok ayrıcalıklı hizmet sunan Şekerbank, emekli müşterilerinin maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre 1.600 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, maaş aralıklarına göre 1.300 TL'ye varan promosyon imkanından yaralanabilen Şekerbank emekli maaş müşterileri ayrıca sektör ayrımı olmaksızın koşulsuz olarak 1.500 TL'lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanma şansı yakalıyor.

Şekerbank, bireysel müşterilerine sunduğu promosyon ve avantajlara ek olarak 3 ay ertelemeli nakit desteği fırsatı da sağlıyor.

- Emeklilere özel ayrıcalıklar

Yurtiçindeki tüm banka ATM'lerinden masrafsız olarak para çekebilen ve bakiye sorgulayabilen Şekerbank emekli maaş müşterileri, tüm mevduat hesapları ile gerçekleştirecekleri tasarruflar için avantajlı faiz oranlarından yararlanabiliyor ve hesap işletim ücretinden de muaf oluyor.

Tüm işlemlerde öncelikli hizmet verilmesinin yanı sıra Şekerbank emekli maaş müşterileri, internet ve mobil şube aracılığıyla yapacakları tüm havale ve EFT işlemlerini de ücretsiz gerçekleştirebiliyor. Emekliler 444 0 344 numaralı Emekli Destek Hattı'na tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat ulaşabilirken, sağlık sorunları olması durumunda ise maaşları adrese teslim ediliyor.