Üniversiteye giriş sınavı başvuruları yarın başlıyor
Üniversiteye giriş sınavları için başvurular yarın başlıyor, konuya ilişkin ÖSYM başkanı Aygün sosyal medyadan açıklama yaptı.
|03 Şubat 2021 10:28
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Prof. Halis Aygün'ün twitter paylaşımı:
26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz ve yarın başvurularını almaya başlayacağımız 2021-YKS için @trthaber'in yapmış olduğu bilgilendirici bir dijital haber çalışması
26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz ve yarın başvurularını almaya başlayacağımız 2021-YKS için @trthaber 'in yapmış olduğu bilgilendirici bir dijital haber çalışması #2021YKS pic.twitter.com/G5ctCukIV8Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) February 3, 2021
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