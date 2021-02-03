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Üniversiteye giriş sınavı başvuruları yarın başlıyor

Üniversiteye giriş sınavları için başvurular yarın başlıyor, konuya ilişkin ÖSYM başkanı Aygün sosyal medyadan açıklama yaptı.
 03 Şubat 2021 10:28
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Üniversiteye giriş sınavı başvuruları yarın başlıyor

Prof. Halis Aygün'ün twitter paylaşımı:

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz ve yarın başvurularını almaya başlayacağımız 2021-YKS için @trthaber'in yapmış olduğu bilgilendirici bir dijital haber çalışması
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