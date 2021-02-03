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Enflasyon verileri sonrası doların düşüş eğilimini sürdürüyor

Dolar kuru, düşüş eğilimini sürdürerek 7,1720 seviyesine geriledi.
 03 Şubat 2021 10:32
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Enflasyon verileri sonrası doların düşüş eğilimini sürdürüyor

Bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın gerilemeye devam eden dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 7,1720 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 7,0917 ile 6 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanış seviyesine yakın 7,1990'dan tamamlamıştı.

Şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 8,6330, sterlin/TL de yüzde 0,5 azalışla 9,7880 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 91,1, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde, 1,2040 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirasındaki değer kazancının enflasyondaki yükselişe karşın sürdüğünü bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta aylık yüzde 1,68 ve yıllık yüzde 14,97 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın enflasyondaki risklere dikkati çektiği son konuşmasında, sıkı para politikası duruşunun enflasyon hedefleri sağlanana kadar devam ettirileceğini kaydettiğini anımsatan analistler, bu nedenle bugünkü verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını söyledi.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
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