Facebook'tan kullanıcılarına ilginç mesaj: Sizi takip etmemize izin verin
|03 Şubat 2021 10:37
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Haliyle şirket kullanıcılarından bu izni talep ettiği bildirimler göndermeye başladı. ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yeni etkinlik izleme kuralları hayata geçmeye başladı.
Yeni kurallar çerçevesince Apple'ın uygulama mağazası App Store'da yer alan bir uygulama, iOS kullanıcılarının internet ortamındaki izlerini takip edemeyecek.
Başka bir deyişle iOS ekosisteminde yer alan uygulamalar kullanıcılarının dijital ayak izlerini takip edemeyecek.
Kullanıcı verilerini takip ederek hedeflenmiş reklam gösteren uygulamalar artık mecburen kullanıcılardan izin almaları gerekiyor.
Sosyal medya devi Facebook bu konuda ilk adımı attı. Facebook, iOS kullanıcılarına bildirim göndermeye başladı.
iOS kullanıcılarına gönderdiği bildirimde takip izni isteyen Facebook, aynı zamanda bu isteğinin gerekçelerini de açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, dijital ortamında kişiye özel reklamlarla muhatap olmak için bu izni vermeniz gerekiyor.
Apple'ın getirdiği yeni kural gereği kullanıcıların bu bildirime olumsuz yanıt vermesi durumunda Facebook bu kullanıcıları izleyemeyecek.
Apple'ın iOS 14.5'in nihai sürümünü 2021'in İlkbahar aylarında yayınlaması bekleniyor.
Şirketler bu tarihten sonra izin alamamaları durumunda kullanıcılarını takip edemeyecek.
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