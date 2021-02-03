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Türk Eğitim-Sen: LGS ve YKS tarihleri ertelensin

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilerin yaşadığı öğrenme kayıplarının yüz yüze eğitim sürecinde telafi edilebilmesi için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YGS) tarihlerinin ertelenmesini istedi.
 03 Şubat 2021 10:51
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Türk Eğitim-Sen: LGS ve YKS tarihleri ertelensin

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilerin yaşadığı öğrenme kayıplarının yüz yüze eğitim sürecinde telafi edilebilmesi için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YGS) tarihlerinin ertelenmesini istedi.

Geylan, yazılı açıklamasında, LGS'nin 6 Haziran ve YKS'nin 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacağını hatırlattı.

Lise ve üniversite yerleştirme sınavlarına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacağını belirten Geylan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin aylardır maruz kaldıkları öğrenme kayıplarının telafi edilmesi için imkanımız olacak. Öğrencilerimizin bu imkandan azami derecede faydalanabilmesi için MEB'e çağrıda bulunuyor ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini aksatmayacak şekilde sınavların olabildiğince geç tarihte yapılmasını sağlamasını bekliyoruz."
Anadolu Ajansı
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