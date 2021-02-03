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'TRT Yetenek 2021' başvuruları devam ediyor

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) yeni mezunlara istihdam fırsatı sunduğu ve bu yıl ikincisini gerçekleştireceği "TRT Yetenek" programına başvurular devam ediyor. 29 Ocak tarihinde başlayan başvurular, 12 Mart 2021 gününe kadar kariyer.trt.net.tr/yetenek adresi üzerinden yapılabilecek.
 03 Şubat 2021 11:01
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'TRT Yetenek 2021' başvuruları devam ediyor

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) yeni mezunlara istihdam fırsatı sunduğu ve bu yıl ikincisini gerçekleştireceği "TRT Yetenek" programına başvurular devam ediyor. 29 Ocak tarihinde başlayan başvurular, 12 Mart 2021 gününe kadar kariyer.trt.net.tr/yetenek adresi üzerinden yapılabilecek.

TRT'nin, 'Yetenek Sende, İşin TRT'de' sloganıyla bu yıl ikincisini gerçekleştireceği "TRT Yetenek" istihdam programına başvurular devam ediyor. İlk kez 2020 yılında hayata geçirilen programa 44 bin 185 aday başvurmuş, 7 aşamalı zorlu değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 266 genç yetenek TRT ailesine katılmıştı.

TRT, yetenek avında!

Bu yıl 29 Ocak'ta başlayan ve 12 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek olan başvurular, kariyer.trt.net.tr/yetenek adresi üzerinden online olarak yapılabilecek. TRT Yetenek programı, üniversitelerin lisans bölümlerine ait mezuniyet belgelerini 2021 yılında teslim edebilecek öğrencileri, 01.01.2018 tarihi itibarıyla lisans mezuniyetini elde edenleri ve yayıncılık hayatında kariyer yapmayı hedefleyen genç yetenekleri kapsıyor.

Yetenek programıyla birlikte toplamda 200 genç yetenek; TV ve Radyo İçerik, TV ve Radyo Teknik Fonksiyonlar, Bilgi Teknolojileri, Pazarlama Stratejisi, Dijital Strateji, Kurumsal Fonksiyonlar ve Dijital İçerik olmak üzere, TRT'nin 7 farklı alanında istihdam edilecek.

Adaylar, başvurularının ardından 7 aşamalı değerlendirme sürecine katılacak. Değerlendirme süreci; "Genel Yetenek ve Yabancı Dil Sınavı, Video Proje Sınavı, Grup Vaka Sınavı, Kişilik Envanteri, İnsan Kaynakları Mülakatı ve Birim Mülakatı"ndan oluşacak.

Değerlendirme sürecinde "Grup Vaka Çalışması" aşamasına kadarki tüm adımlar online olarak gerçekleştirilecek. Böylelikle tüm adaylar, koronavirüs tehdidinden izole bir şekilde TRT Yetenek programına katılabilecek.

Başvurularını tamamlayan adaylar, TRT Yetenek internet sitesinde yer alan giriş kısmından başvuru bilgilerine erişebilecek ve süreci takip edebilecek. Programla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, talep ve sorularını yetenek@trt.net.tr adresinden ve TRT Kariyer sosyal medya hesaplarından iletebilecek.

Memurlar.Net
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