DEAŞ'ın 'sözde eğitim bakan yardımcısı' yakalandı
|03 Şubat 2021 11:07
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Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "eğitim bakan yardımcısı" Ürdün uyruklu terörist, Sakarya'da yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt mensubu Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D'nin Sakarya'da olduğu tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan teröristin, terör örgütü DEAŞ'ın, 2014-2017 yılları arasında Irak ve Suriye'de hakim olduğu bölgelerdeki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.
Teröristin, aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini örgüt propagandası amacıyla sosyal medyada yayımladığı belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, tutuklandı.
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