1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okullarda yüz yüze eğitim heyecanı başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin 700 anaokulunda 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlatılmasını planlıyor- Türkiye genelinde 5 milyon dolayındaki ilkokul öğrencisi de 1 Mart'ta seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçecek- Özel eğitim okullarındaki 50 binin üzerinde öğrenci, özel eğitim sınıfındaki 70 bin civarında öğrenci ve ilkokul, 8 ve 12. sınıf düzeyindeki kaynaştırma yoluyla eğitim alan 150 bine yakın öğrenci de okullarında ders başı yapacak
 03 Şubat 2021 11:10
+Aa- Yazdır
Okullarda yüz yüze eğitim heyecanı başlıyor

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelinde köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlatılmasını hedefliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, köylerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden, çocukların eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarının tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılmasına karar verildi.

Ancak salgının seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurulları bazı köylerde uzaktan eğitimi önerebilecek.

Türkiye'de köy yerleşim yerlerindeki ilkokul düzeyinde 6 binin üzerindeki birleştirilmiş sınıfın 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlaması hedefleniyor. Bu okullarda 15 Şubat'tan itibaren 130 bin dolayındaki öğrenciye yüz yüze eğitim verilmeye başlanacak.

Bakanlık, yüz yüze eğitime geçişte eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokullarını da 15 Şubat'ta tam zamanlı açacak. İstatistiklere göre, Türkiye'de anaokulu düzeyindeki 2 bin 700 kurumda 400 binin üzerinde öğrenci eğitim alıyor.

- İlkokullar ve özel eğitim okullarının yüz yüze eğitim tarihi 1 Mart

Ayrıca, 1 Mart Pazartesi günü ilkokullar tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime geçecek. İlkokul öğrencileri, eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecek. Bu kapsamda 5 milyon dolayındaki öğrencinin de yüz yüze eğitime geçmesi bekleniyor.

Özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okulları ve sınıfları, aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.

Bu kapsamda, özel eğitim okullarındaki 50 binin üzerinde öğrenci, özel eğitim sınıfındaki 70 bin civarında öğrenci ve ilkokul 8 ve 12. sınıf düzeyindeki kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan 150 bine yakın öğrenci de 1 Mart'ta ders başı yapacak.

Okullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için de kapılarını tam zamanlı olarak 1 Mart'tan itibaren açacak. Bu öğrenciler, Bilim Kurulunun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacak.

Ayrıca, devam eden destekleme yetiştirme kurslarına bu öğrencilerin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrenciler özel izinli sayılacak.

Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımları velilerin kararına bağlı olacak. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen veliler, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan edecek. Bu durumda çocuklar devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacak.

Salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecek.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Baraja düşen otomobilde kaybolan iş güvenliği uzmanının cesedine ulaşıldı
03 Şubat 2021 11:33		 Otomobil bariyere saplandı, profesör hayatını kaybetti
03 Şubat 2021 11:20
Fuhuş çetesinden kurtarılan kız: İşkence yapıp, boğazımı kesmekle tehdit ettiler
03 Şubat 2021 10:10		 Polisin darp ettiği iddia edilen vatandaş kendisini eylemcilerin yaraladığını söyledi
03 Şubat 2021 10:05
Benzin istasyonunda soygun girişimi
03 Şubat 2021 10:03		 Yerli DNA aşısı yaz sonuna hazır
03 Şubat 2021 08:51
Valilik açıkladı, gözaltına alınan 76 kişi serbest bırakıldı
03 Şubat 2021 08:25		 İşte yeni anayasa için kulislerde öne çıkan başlıklar
03 Şubat 2021 08:08
Protestolarda öğrenciden çok terörist var
03 Şubat 2021 07:05		 Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
03 Şubat 2021 00:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:31 - Kurtulmuş'tan Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin açıklama12:15 - MEB15 bin soruluk 'Mobil Soru Bankası' uygulaması hazırladı12:05 - Gün ortası döviz fiyatları11:53 - Şentop: AYM kesin hükmü kaldıracak karar vermesi lazım11:49 - DBP Diyarbakır eski İl Başkanı'na 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı11:39 - Rektör Bulu: Tedbir alma zorunluluğu doğdu
11:38 - İlk ve Ortaöğretim bursluluk başvuru kılavuzu yayımlandı11:37 - Kayak merkezlerinde son durum11:33 - Youtube canlı yayın11:33 - Baraja düşen otomobilde kaybolan iş güvenliği uzmanının cesedine ulaşıldı11:29 - Turşu ve sweatshirt enflasyon sepetine girdi11:25 - FETÖ'den yargılanan 169 eski yüksek yargı üyesi hapis cezasına çarptırıldı
11:20 - Otomobil bariyere saplandı, profesör hayatını kaybetti11:17 - Bilim Kurulu Üyesi, öğretmenlere Kovid-19 aşı hazırlıklarını anlattı11:16 - Sonbahar yağışları 2020'de normaline göre yarı yarıya azaldı11:12 - AK Parti'nin icraatlarını inceleyen makale ve tezlere teşvik ödülü verilecek11:10 - Okullarda yüz yüze eğitim heyecanı başlıyor
11:08 - TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araç pazarındaki gelişim hızlanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk aydan, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üzere
2021'in ilk enflasyon rakamları açıklandı
Ateş Kara 'rahatlama' için tarih verdi
Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki
Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın
İşte yeni anayasa için kulislerde öne çıkan başlıklar
Boğaziçi Rektörü: İstifayı asla düşünmüyorum
Yargıtay: Bankalar, emekli maaşlarını bloke edebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şirin baba 2
prison break 1
bakalit 2
doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar 1
rumeli türküleri 1
Ali mühendis 1
15 temmuz'u fetö yapmadı 1
58 saniyede karadeniz insanı 4
03.02.2021 galatasaray vs başakşehir maçı 1
at 2
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Yozgat Çekerek Ajans 2 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Temizlik 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri SYDV 1 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam