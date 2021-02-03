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Bilim Kurulu Üyesi, öğretmenlere Kovid-19 aşı hazırlıklarını anlattı

Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, öğretmenler için Kovid-19 aşısı hazırlıklarını anlattı.
 03 Şubat 2021 11:17
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Bilim Kurulu Üyesi, öğretmenlere Kovid-19 aşı hazırlıklarını anlattı

"En uzun süre kalabilecek antikor düzeyi, bir doz aşıdan sonra ikinci doz aşının olması ve bu aranın 4 hafta olmasıyla ortaya çıkıyor. O zaman hemen şubat başında aşılarsak, eğitimin yoğunlaştığı dönemde öğretmenlerimizin bir hayli kısmı aşılanmış olur"

"Milli Eğitim Bakanlığı bir liste gönderecek. İletildikten sonra bu kişilerin listesi sisteme giriliyor"

Sisteme öğretmen kimlikleriyle tanımladığımız zaman, öğretmenlerimiz istedikleri sağlık kuruluşlarında aşılarını olabilecektir. Burası, Aile Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, şehir hastanesi, üniversite ya da özel hastane de olabilir. Böylece öğretmelerimizin hızlıca aşılanmasıyla, okulların açılması yönünde süreç daha kolay hale gelebilir.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, köy okullarıyla 15 Şubat'ta başlanacak yüz yüze eğitim sürecinin, öğretmenlere bu günlerde uygulanmaya başlanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla kolaylaşacağını bildirdi.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı olarak da görev yapan İlhan, AA muhabirine, yarı yıl tatili sonrası yüz yüze eğitime geçilmesi öncesi alınacak tedbirler ve öğretmenlere aşı uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Köy okulları ve anaokullarında 15 Şubat'ta, ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflarda ise 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlanacağını hatırlatan İlhan, çocukların eğitimlerinden geri kalmamasının öncelikli stratejiler içinde yer aldığını vurguladı.

Bu süreçte tedbirlerin uygulanmasının şart olduğunun altını çizen İlhan, "Bu noktada çocuklar eğitimlerinden geri kalmasın derken bu önlemlerin ihmal edileceği anlamına gelmiyor. Gerek çocuklarımız, gerek öğretmenlerimiz gerekse velilerimizin önlemlerini almaları gerekiyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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