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Youtube canlı yayın

 03 Şubat 2021 11:33
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Youtube canlı yayın

Youtube platformuna sadece 1 dakikada dünya üzerinden 300 saatlik video eklenmektedir. Bu kriterler göz önüne alındığında YPP iş ortaklarının izlenme oranlarının artması için oldukça rakip bulunuyor. Videolar üzerinden gelir elde etmek için izlenme metriği önemli olduğu kadar, 4000 saatlik süreyi de tamamlamanız gerekiyor. 12 ayda 4000 saatlik izlenmeyi arttırarak YPP iş ortaklığı programına dahil olabilir ve para kazanmaya başlayabilirsiniz. Youtube canlı yayın izlenme oranını artırmanız için önemli olan noktalar vardı, bu noktalara dikkat etmelisiniz.

Youtube Canlı Yayınlara İzleyici Bulmanız Zor Mu?

İnternetin televizyonu olarak görülen YouTube, 30 saniyelik videoları görünmez olarak kabul etmektedir. Bunun için videolarınızın belirli süre aralıklarında olması ve her izleyicinin videolarınızda en az 3 ile 10 dakika arasında kalması gerekmektedir. Canlı yayın izlenme oranını artırmak için öncelikle haftalık video yayınlarınızı artırmanız ve abonelerinizin belirli bir sayıya geldikten sonra canlı yayın başlatmanız gerekmektedir.

. Videolarınızın en az 3 dakika oranında olması gerekmektedir.

. Abone sayınızı 1000 yapmadan canlı yayınlarınızı başlatamazsınız.

. Videolarınızı kaliteli yayınlamalı, canlı video paylaşımları için önceden bilgilendirme yapmalısınız.

. Görüntü ve ses kalitesine her şeyden önce önem vermelisiniz.

Youtube İzleyici Sayısı Artırma Nasıl Yapılır?

Video içeriklerinizin az izleyiciye ulaşması nedeniyle youtube canlı yayın izleyicisi az olacaktır. Bunun için içeriklerin kalitesi, videoların kalitesi ve abone sayınız oldukça önemlidir. İzlenme süresinin artırılması için youtube hileleri arasında sayfa yenileme vardır. Ancak bu işlem kısa süre sonra youtube tarafından fark edilerek, tekrar yenilenecekti. Abone ya da izleyici satın alarak, bu işlemin daha kısa sürede olmasını sağlayabilirsiniz. Genellikle sayfa yenilemeler ya da sayfa üzerinde oynamalar yapmalar izleyici sayınızın artmasını sağlamayacak, canlı yayında da yanıltıcı metrik ölçü olarak geri düşecektir.

Youtube İzleyicisinin Kalıcı Olmasını Sağlamak

Canlı yayın izleyicilerinin kalıcı olmasını sağlamak için kesintisiz video kullanmanız, görüntü ve ses kalitesini iyi ayarlamanız gerekmektedir. Videolarınızı izlerken sizi canlı yayında da görmek isteyen belirli bir kitle olacaktır. Ancak bu sizin için yeterli olmamalıdır. Ne kadar çok izleyici o kadar çok kazan demektir. Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlarınızı yaparken, videonuzun kesintisiz olmasını sağlayabilir, internet ve ses ayarlarına düzenlemeler yaparak, izleyicinin sizden sıkılmamasını sağlayabilirsiniz.

Video konseptinizi belirlemek, canlı yayınınızın da dikkat çekmesini sağlayacaktır. İzleyicilerin sizi tanımasına izin verin ve en önemlisi sıkıcı anlatılarda, video içindeki gereksiz reklamlarla zaman harcamayın. Kısa ve net olmanız her zaman izlenmenizin de artmasında yardımcı olacaktır.

Abonelerinizi Kaçırmayın, Yorumları Dikkate Alın!

Abonelerinizin sizinle paylaşımları oldukça önemlidir. Gerçek bir youteber olmak için izleyicilerinizin size olan eleştirilerini dikkate almalısınız. Sizi sevenler ve sizi izlemekten sıkılanlar olacaktır. Önemli olan sıkılanların neden sıkıldığını ve neyi eleştirdiklerini dikkate almak olacaktır.

İzlenme sayınızı artırmak ve abonelerinizin kalıcı olmasını sağlamak için onların yorum yapmasını sağlayın. Yorum satın alarak ya da izleyici satın alarak da konseptinizin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Youtube Canlı Yayın İzleyici Nasıl Satın Alınır?

Youtube izleyicisi satın almak için belirli siteler bulunmaktadır. Youtube Market üzerinden izleyici satın alarak videoların daha ön planla çıkmasını sağlayabilirsiniz. Aboneleriniz bazen ne kadar fazla olursa olsun, izleyici oranının canlı yayınlarda düştüğü görülmektedir. Canlı yayın kriterlerine uymanız, abone sayınızın artmış olması bazen hiçbir işe yaramayabilir. İzleyicilerinizin sizden haberdar olmaması ve canlı yayın saatinizin onlara uymaması da izlenme oranlarınızın düşmesini sağlayacaktır. İzleyici satın alarak, canlı yayınlarınızın dikkat çekmesini sağlayabilirsiniz.

https://youtubemarket.net/
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