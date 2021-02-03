Baraja düşen otomobilde kaybolan iş güvenliği uzmanının cesedine ulaşıldı
|03 Şubat 2021 11:33
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 8 gün önce bir aracın baraj göletine düşmesi sonucu kaybolan iş güvenliği uzmanının cesedi bulundu.
Ayvacık Baraj Göleti'nde, özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu'nu (41) arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Çalışmalara katılan polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait iki kadavra köpeğinin tepki verdiği bölgeye yoğunlaştı.
Polis dalgıç ekiplerince otomobilin bulunduğu noktanın 30 metre açığında sudan çıkarılan Meracıoğlu'nun cansız bedeni, lastik botla kıyıya getirilerek ambulansa konuldu. Ceset, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Ayvacık'ta 27 Ocak'ta içinde 2 kişinin bulunduğu aracın baraj göletine düşmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, 28 Ocak'ta sabah saatlerinde şirketin yardımcı hizmetler bölümünde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) cesedine ulaşmıştı. Ekipler, 29 Ocak'ta ise yerini tespit ettikleri otomobili vinç yardımıyla sudan çıkarmıştı.
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