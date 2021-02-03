Kayak merkezlerinde son durum
|03 Şubat 2021 11:37
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- Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 124 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Hakkari'de 121, Ovacık ve Palandöken'de 110, Yedi Kuyular'da 96, Uludağ'da 90, Haserek'te 80, Davraz'da 77, Murat Dağı'nda 70, Nemrut ve Sarıkamış'ta 51, Ilgaz, Erciyes, Ergan ve Hazarbaba'da 45, Denizli'de 33, Zigana'da 30, Konaklı'da 28, Çambaşı'nda 22, Yalnızçam'da 18, Yıldıztepe'de 15, Mersivan'da 12, Ladik'te 6, Kop ve Kartepe'de 4'er santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|03.02.2021
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|HKY
|-4
|4
|Ilgaz
|S
|-1
|3
|Kartalkaya
|S
|1
|3
|Kartepe
|HSY
|3
|8
|Nemrut Dağı
|HKY
|-8
|3
|Palandöken
|PB
|-5
|1
|Sarıkamış
|P
|-10
|3
|Uludağ
|KKY
|0
|3
|Yıldıztepe
|P
|-1
|6
(HKY: Hafif Kar yağışlı, S: Sisli, HSY: Hafif sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu, KKY: Karla karışık yağmurlu )
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