Kayak merkezlerinde son durum

- Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 124 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Hakkari'de 121, Ovacık ve Palandöken'de 110, Yedi Kuyular'da 96, Uludağ'da 90, Haserek'te 80, Davraz'da 77, Murat Dağı'nda 70, Nemrut ve Sarıkamış'ta 51, Ilgaz, Erciyes, Ergan ve Hazarbaba'da 45, Denizli'de 33, Zigana'da 30, Konaklı'da 28, Çambaşı'nda 22, Yalnızçam'da 18, Yıldıztepe'de 15, Mersivan'da 12, Ladik'te 6, Kop ve Kartepe'de 4'er santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 03.02.2021 En düşük En yüksek Erciyes HKY -4 4 Ilgaz S -1 3 Kartalkaya S 1 3 Kartepe HSY 3 8 Nemrut Dağı HKY -8 3 Palandöken PB -5 1 Sarıkamış P -10 3 Uludağ KKY 0 3 Yıldıztepe P -1 6

(HKY: Hafif Kar yağışlı, S: Sisli, HSY: Hafif sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu, KKY: Karla karışık yağmurlu )