1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlk ve Ortaöğretim bursluluk başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk başvuru kılavuzunu yayımladı
 03 Şubat 2021 11:38
+Aa- Yazdır
İlk ve Ortaöğretim bursluluk başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk başvuru kılavuzunu yayımladı.

Bursluluk sınavı için başvurular 8 ila 26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.

Sınav 25 Nisan'da yapılacak. Sonuçlar ise 18 Haziran'da açıklanacak.

Başvuru kılavuzu için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Geleceğin liderlerine eğitim bursu
03 Şubat 2021 08:27		 YTB'nin '2021 Türkiye Bursları'na başvurular başladı
16 Ocak 2021 13:52
Burs ve kredide taahhütname onayı için ek süre tanındı
15 Ocak 2021 11:49		 Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın sonuçları açıklandı
09 Ocak 2021 14:22
YTB'nin '2021 Türkiye Bursları'na başvurular yarın başlıyor
09 Ocak 2021 12:58		 Bakan Kasapoğlu burs ve kredilerin hesaplara yatırıldığını bildirdi
06 Ocak 2021 10:00
Milli sporculara yüzde yüz burs imkanı
29 Aralık 2020 12:28		 GÜBRETAŞ'ın eğitim bursu sonuçları açıklandı
17 Kasım 2020 11:22
Kasım ayı burs ve krediler hesaplara yatmaya başladı
06 Kasım 2020 11:06		 Burslara, başvuru süresi uzatıldı
03 Kasım 2020 10:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:31 - Kurtulmuş'tan Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin açıklama12:15 - MEB15 bin soruluk 'Mobil Soru Bankası' uygulaması hazırladı12:05 - Gün ortası döviz fiyatları11:53 - Şentop: AYM kesin hükmü kaldıracak karar vermesi lazım11:49 - DBP Diyarbakır eski İl Başkanı'na 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı11:39 - Rektör Bulu: Tedbir alma zorunluluğu doğdu
11:38 - İlk ve Ortaöğretim bursluluk başvuru kılavuzu yayımlandı11:37 - Kayak merkezlerinde son durum11:33 - Youtube canlı yayın11:33 - Baraja düşen otomobilde kaybolan iş güvenliği uzmanının cesedine ulaşıldı11:29 - Turşu ve sweatshirt enflasyon sepetine girdi11:25 - FETÖ'den yargılanan 169 eski yüksek yargı üyesi hapis cezasına çarptırıldı
11:20 - Otomobil bariyere saplandı, profesör hayatını kaybetti11:17 - Bilim Kurulu Üyesi, öğretmenlere Kovid-19 aşı hazırlıklarını anlattı11:16 - Sonbahar yağışları 2020'de normaline göre yarı yarıya azaldı11:12 - AK Parti'nin icraatlarını inceleyen makale ve tezlere teşvik ödülü verilecek11:10 - Okullarda yüz yüze eğitim heyecanı başlıyor
11:08 - TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araç pazarındaki gelişim hızlanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk aydan, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üzere
2021'in ilk enflasyon rakamları açıklandı
Ateş Kara 'rahatlama' için tarih verdi
Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki
Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın
İşte yeni anayasa için kulislerde öne çıkan başlıklar
Boğaziçi Rektörü: İstifayı asla düşünmüyorum
Yargıtay: Bankalar, emekli maaşlarını bloke edebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hoyrat 1
dil eğitimi 2
karpuz 2
01.02.2021 izmir depremleri 1
kuş uçmaz kervan geçmez 2
Ali mühendis 1
prison break 1
MFÖ 2
erencan yardımcı'nın eyüpspor'a transferi 8
yalnızlığı seçmek 1
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Yozgat Çekerek Ajans 2 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Temizlik 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri SYDV 1 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam