İlk ve Ortaöğretim bursluluk başvuru kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk başvuru kılavuzunu yayımladı
|03 Şubat 2021 11:38
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Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk başvuru kılavuzunu yayımladı.
Bursluluk sınavı için başvurular 8 ila 26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.
Sınav 25 Nisan'da yapılacak. Sonuçlar ise 18 Haziran'da açıklanacak.
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