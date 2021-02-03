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Rektör Bulu: Tedbir alma zorunluluğu doğdu

Rektör Bulu: Öğrenciler başkalarının özgürlüğünü engelleyici tutuma girdi. Tedbir alma zorunluluğu doğdu" diye konuştu.
 03 Şubat 2021 11:39
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, "Boğaziçi Üniversitesi bugün de çok iyi bir yerdedir ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ben bunu yapabileceğime inanıyorum 4 sene içinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum. Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Bulu, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in tanıtım toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Üniversitedeki olayların sorulması üzerine Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'nin en güzide kurumlarından biri olduğunu, Boğaziçi öğrencilerinin ve hocalarının her türlü görüşünün çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde demokratik sınırlara uyulduğu sürece insanların kendini ifade etme hakkı olduğunu belirten Bulut, "Ben de buna sonuna kadar izin veren bir rektörüm. Bununla birlikte başkalarının haklarını suistimal eden, onları zorlayan noktalara geldiği zaman da tabii ben de bunları olabildiğince engellemeye çalışıyorum. Çünkü bu demokratik eleştiri kültürünü mutlaka bizim korumamız lazım. Bu ülkemiz için de çok kıymetli, Boğaziçi için de çok kıymetli." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı grupların bu protesto kültürünü aşırıya götürdüklerine işaret eden Bulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela, evvelsi gün olan olaylarda rektörlük binasının 3 kapısı da ablukaya alınarak içeride çalışanların saat 21.00'e kadar dışarıya çıkmaları fiili olarak engellendi. Bununla ilgili uyarılar yapılmasına rağmen öğrenciler, başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda bir duruma girdiler. Bu kapsamda da tabii ki uyarılmalarına rağmen abluka kalkmadığı için bununla ilgili bir tedbir alınma zorunluluğu doğdu. Bütün olay bundan ibarettir. Dün akşam böyle bir şey olmadığı için yine öğrenciler demokratik olarak daha önce yaptıkları protestolarını yapmaya devam ettiler. O yüzden de bu protestonun sınırını iyi çizmemiz lazım. Dün gayet iyi bir şekilde bu protestolar devam etti."

- "Üniversite yönetimi 2 sene geçmesine rağmen LGBT'nin resmi kulüp olmasına karar vermemiştir"

Prof. Dr. Bulu, LGBT Kulübü'nün adaylık sürecinin sonlandırılmasına değinerek, şunları kaydetti:

"LGBT, Boğaziçi Üniversitesi'nin aday kulüplerinden biriydi. İki seneyi aşkın bir süredir de aday kulüptü. Yani bu ne demek? Kulüplerin aday süreçleri o kulübün gerçekten tanımlanan görevleri içinde kalıp kalmadıklarını, buna uyup uymadıklarını, başarılı bir şekilde yapıp yapmadıklarını izlediğimiz bir süreçtir. Normalde de üniversite 2 senede kulübün devamı ya da durdurulmasıyla ilgili karar verir. LGBT'de bu 2 sene geçmiştir. Üniversite yönetimi 2 sene geçmesine rağmen LGBT'nin resmi kulüp olmasına karar vermemiştir. Bunun üzerinden de 6 aydan daha fazla bir süre geçmiştir. Üniversite bu konuda bir onay vermemiştir. Bununla birlikte son olaylarda bu Kabe'yle ilgili provokasyon ve daha sonra da LGBT'nin odasında yapılan aramalarda, LGBT'yle ilgili yasadışı yayınların da odada bulunması sebebiyle adaylık sürecinin sonlandırılması zorunluluğu oluşmuştur."

Bir gazetecinin "Anne ve babalara ne demek istersiniz?" sorusu üzerine Bulu, şu yanıtı verdi:

"Anne ve babalara şunu söylemek isterim; Bir kere öğrencilerin, yani onların kızlarının, evlatlarının, oğullarının dersleri çok kıymetli, eğitimleri çok kıymetli. Ama bununla birlikte üniversite onları hayata hazırlayan bir nokta. Bu noktada öğrencilerimizin sadece derste değil, ders dışı faaliyetlerde de yer almaları çok kıymetli. Kulüpler de bunların olmazsa olmazı. Bunun dışında bir çok etkinliğe zaten katılıyorlar. Boğaziçi de bunun belki de en iyi ekosistemlerinden birisi. Sadece bu kulüpler değil girişimcilik ekosistemi, sanat ile ilgili ekosistemlerimiz hepsi gerçekten çok iyi. Bu kapsamda anne babalara söyleyeceğim şey, öğrencileri de bu şekilde düşünmeleri gerekir diye öneriyorum. Boğaziçi de gerçekten bunu en güzel sunan üniversitelerden birisi ve bundan sonra da böyle olmaya devam edecek."

- "Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım"

"İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna karşılık Rektör Bulu, "Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olmak, benim çok uzun süreden beri düşündüğüm bir hayalimdi. Belki görmüşsünüzdür, yıllar önce galiba 22 sene önce, Siyaset Meydanı'nda Ali Kırca'ya bunu ifade etmişim." dedi.

Bu dünyada şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandığını ve bu tecrübelerini Boğaziçi Üniversitesi'ne aktarma hayaliyle yaşadığını ve şu anda bu noktaya geldiği, bu hayali gerçekleştiği için çok memnun olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bulu, sözlerine şöyle devam etti:

"Boğaziçi'nin paydaşlarıyla, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnafıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi Üniversitesi bugün de çok iyi bir yerdedir ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ben bunu yapabileceğime inanıyorum 4 sene içinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum. Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım."

"İçişleri Bakanımızın bir açıklaması olmuştu. 'Ben bakan olduğum sürece rektörümüzün odasına girişe izin vermeyeceğim' demişti. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna karşılık Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'nde demokratik protesto kültürünün her zaman olduğunu, kendisinden önceki rektörün de bu kadar basına yansımasa da benzer protestolarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kendisinin de protestolarla karşı karşıya kaldığını ama buna çok saygı duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Bulu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü kesinlikle öğrencilerimizin, hocalarımızın kendi düşüncelerini ifade etme özgürlüğü var. Şimdiye kadar da bunlarla ilgili en ufak bir karşı duruş göstermedim göstermeyi de düşünmüyorum. Çünkü demokrasinin, eleştirinin olmadığı yerde gelişme olmaz. Mutlaka hepimizin hatası olabilir. Biz bu eleştirileri dinleyerek daha doğruyu buluruz. Ama burada demokrasi bir uzlaşma kültürü gerektirir. Yani 'ya benim dediğim olacak ya hiç' mantığı, 1-0 mantığı doğru bir mantık değil. Demokrasi zaten buna izin vermez. O yüzden sayın İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum çünkü 1-0 mantığı ile gelen bir protesto eylemi varsa, orada doğal olarak onun gerektiği bariyerlerin konulması gerekiyor. Yani abluka olayında olduğu gibi siz rektörlüğü ablukaya alırsanız, 'Ben seninle konuşmayacağım, ben seni yok sayıyorum.' dediğiniz anda orada demokratik ilkeler maalesef çalışmıyor. Bundan sonra bu tip şeyler inşallah olmaz diye düşünüyorum."
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