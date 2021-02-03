DBP Diyarbakır eski İl Başkanı'na 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Başkanı Garip Kandemir yargılandığı terör davasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
|03 Şubat 2021 11:49
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Eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Başkanı Garip Kandemir yargılandığı terör davasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Kandemir katılmadı, avukatı hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında Kandemir'in cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Kandemir'in avukatı ise müvekkilinin beraati yönünde karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, Kandemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
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