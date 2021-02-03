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MEB15 bin soruluk 'Mobil Soru Bankası' uygulaması hazırladı

Öğrencilere çalışmalarında yardımcı olmak için hazırlanan uygulamaya Google Play Store ve App Store'dan ücretsiz erişilebilecek- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinin tüm ünitelerini kapsayan sorulardan oluşan mobil uygulama lise öğrencilerimizin kullanımına sunuldu. Mobil uygulamadaki soru bankası sürekli güncellenecek"
 03 Şubat 2021 12:15
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MEB15 bin soruluk 'Mobil Soru Bankası' uygulaması hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise öğrencilerine yönelik 15 bin sorudan oluşan Mobil Soru Bankası uygulamasının erişime açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, MEB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüm kademelerdeki öğrencilere kaynak desteği sunmaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Mobil Soru Bankası'nın 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için hazırlandığı ifade edilen açıklamada, uygulamada Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinin 200 üniteden oluşan tüm müfredatı kapsayan 15 bin soru bulunduğu bildirildi.

Uygulamadaki soruların, alan öğretmenleri tarafından, derslerin öğretim programları, üniteleri, konuları ve kazanımları dikkate alınarak hazırlandığı aktarılan açıklamada, "Soru bankasına ayrıca Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış 'Kazanım Kavrama Testleri' de ünite, konu ve kazanımlara göre sınıflandırılarak eklendi. Ücretsiz sunulan Mobil Soru Bankasına Android ve IOS işletim sistemli cihazların Google Play Store ve App Store uygulamalarından erişilebiliyor." bilgisi paylaşıldı.

- "Bu mobil uygulama, OECD tarafından da örnek bir uygulama olarak gösterildi"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığın tüm birimlerinin Kovid-19 salgını sürecinde öğrencilere destek olmak üzere sürekli yeni kaynaklar oluşturduğuna işaret ederek, bu kapsamda daha önce pek çok destek paketi paylaşıldığını anımsattı.

Daha önce özel eğitim öğrencilerini desteklemeye yönelik "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasını geliştirip öğrencilerin kullanımına sunduklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu mobil uygulama OECD tarafından da örnek bir uygulama olarak gösterildi. Bu kez lise öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini ve deneyimlerini geliştirmek için bir 'Mobil Soru Bankası' uygulaması geliştirdik. Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinin tüm ünitelerini kapsayan sorulardan oluşan mobil uygulama, lise öğrencilerimizin kullanımına sunuldu. Mobil uygulamadaki soru bankası sürekli güncellenecek."

Uygulamanın gençlere faydalı olmasını dileyen Bakan Selçuk, süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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