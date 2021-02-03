Çeyrek altın 682 TL'ye düştü
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 420,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.789,00 lira oldu.
|03 Şubat 2021 12:50
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 420,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.789,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|421,70
|421,90
|420,00
|420,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.779,00
|2.800,00
|2.768,00
|2.789,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|385,00
|389,00
|383,00
|387,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.716,00
|2.736,00
|2.705,00
|2.725,00
|Yarım Ziynet
|1.358,00
|1.368,00
|1.353,00
|1.363,00
|Çeyrek Ziynet
|679,00
|684,00
|677,00
|682,00
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