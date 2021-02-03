1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek altın 682 TL'ye düştü

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 420,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.789,00 lira oldu.
 03 Şubat 2021 12:50
+Aa- Yazdır
Çeyrek altın 682 TL'ye düştü

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 420,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.789,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 421,70421,90420,00420,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.779,002.800,002.768,002.789,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 385,00389,00383,00387,00
Lira(Tam) Ziynet 2.716,002.736,002.705,002.725,00
Yarım Ziynet 1.358,001.368,001.353,001.363,00
Çeyrek Ziynet 679,00684,00677,00682,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
03 Şubat 2021 13:17		 Gün ortası döviz fiyatları
03 Şubat 2021 12:05
Enflasyon verileri sonrası dolar düşüş eğilimini sürdürüyor
03 Şubat 2021 10:32		 Borsa günü yükselişle tamamladı
02 Şubat 2021 18:20
Çeyrek altın günü 686 TL'den tamamladı
02 Şubat 2021 17:42		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
02 Şubat 2021 17:17
Dolar 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
02 Şubat 2021 11:11		 Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
02 Şubat 2021 10:07
Gümüş altını tahtından edecek
02 Şubat 2021 06:40		 Borsa günü yükselişle tamamladı
01 Şubat 2021 18:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:11 - Erdoğan: Siz öğrenci mi yoksa terörist misiniz?14:10 - Araştırma görevlisi alım sınavı online yapılabilir mi?14:07 - Bu markette para geçmiyor!13:59 - Konteyner evi internetten gördü beğendi ama pahalıya patladı!13:57 - Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri ilkleri başardı13:52 - Kuzey Makedonya'daki mahkeme, FETÖ iltisaklı okulun iddialarını haksız buldu
13:51 - Bursaspor taraftarı Ali Akman'ı CİMER'e şikayet etti!13:49 - TÜİK, enflasyon sepetinde pandemi değişimi yaptı13:44 - Üniversiteye giriş sınavı başvuruları yarın başlıyor13:43 - CHP'li vekile kurulan şantajın ayrıntıları ortaya çıktı13:39 - Arızalanan otomobili kurtarıcıya yüklemek isteyen 3 kişiye araç çarptı: 2 ölü13:29 - Bakan Dönmez: Bilecik'te 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildi
13:23 - Aday memur eğitimleri artık Uzaktan Eğitim Kapısı'nda verilecek13:21 - Bakan Elvan'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedeften uzağız13:17 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:15 - Bakan Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız13:12 - Mesleki ve teknik eğitim kurumları salgınla mücadelede üretim üssü oldu
13:08 - Burun estetiği ameliyatı sonrası ölen Leyla Sönmez'in ses kaydı ortaya çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk aydan, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üzere
2021'in ilk enflasyon rakamları açıklandı
Ateş Kara 'rahatlama' için tarih verdi
Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki
Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Otomobil bariyere saplandı, profesör hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın
İşte yeni anayasa için kulislerde öne çıkan başlıklar
Boğaziçi Rektörü: İstifayı asla düşünmüyorum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
resmi 3
1 Şubat 2021 Kabine Toplantısı Açıklamaları 3
beğenmedim butonu 3
nükleer tehlike 5
aşağı bak,toplu gezmek yok 4
üçüzler 5
kuş uçmaz kervan geçmez 2
dünya haritası 1
şili 2
Yeni Ekonomik Pakette Sözleşmeliye Kadro Gelir Mi? 1
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Yozgat Çekerek Ajans 2 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Temizlik 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri SYDV 1 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam