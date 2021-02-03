Yılana benzeyen biber çiftçiyi korkuttu
|03 Şubat 2021 12:46
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Süheyla Özkurt, bahçesine ektiği biberlerin arasında baş tarafı yılana ve cadıya benzeyen bir biber gördü.
Bu biberin diğer biberlerden farklı olduğunu gören Özkurt, şaşkınlık içerisinde kaldı. Mevsimin son hasadını gerçekleştiren Özkurt ilk olarak tedirgin olurken, daha sonra biberi inceleyince şaşırdı.
'Allah'ın şekillendirdiği biber'
Süheyla Özkurt yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve ilk defa bu şekilde bir biber gördüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Mevsimin son biber hasadını yapıyordum, bahçeyi temizleyip yeni sezona geçeceğiz. Biberleri toplarken bunları gördüm ve dehşete düştüm. Biri yılana biri de cadıya benziyor. Belirli aralıklarda gördüm, aynı dalda değildi.
Hormon veya kimyasal kesinlikle kullanmıyorum. Evimde yaptığım karışımlarla ben bitkilerimi yetiştiriyorum, yetiştirmeye çalışıyorum. Ben şok oldum, komşularıma da gösterdiğimde onlarda şok oldu. Allah'ın şekillendirdiği biber. İlk önce şaşırıp, korktum. Gözü, ağzı, dili var, ben ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Doğal bahçemde, doğal ürünlerle, doğal gübrelerle, karışımlarla yaptığım ve atalık tohumundan yetiştirdiğim biberler farklı şekillerde oluştu. Neye yoracağımızı ben de bilmiyorum."
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