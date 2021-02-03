Adıyaman'da 34 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 34 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|03 Şubat 2021 12:54
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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 34 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 34 evde karantina uygulaması gerçekleştirildi.
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