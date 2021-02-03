İnternet oyunu için 30 bin TL borçlandı, bankamatik soymaya çalışırken yakalandı

Konya'da farklı iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, keser ve tornavida ile bankamatik soygunu yapmak isterken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son iki ayda 9 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği Selçuklu ilçesindeki bölgede şüpheliyi yakalamak için denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, Lale Caddesi'nde devriye gezerken, bir bankamatiğin önünde şüphelendikleri kişiyi durdurmak istedi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası elinde keser ve tornavida ile suçüstü yakalandı.

Emniyete götürülen Hüseyin U'nun (28), polisteki ifadesinde, iş yerlerini kendisinin soyduğunu, internetten oynadığı bir oyun yüzünden çok para kaybettiğini, bu nedenle bankalara 30 bin lira borçlandığını, kapatabilmek için de bankamatiği soymaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Hırsızlık yaptığı iş yerlerini yaklaşık 50 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe, "konut dokunulmazlığını ihlal", "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan zanlının iş yerlerinden yaptığı hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, bir markete giren zanlının, kasadaki paraları ve bazı eşyaları alması yer alıyor.