Bakan Elvan'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedeften uzağız
|03 Şubat 2021 13:21
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Elvan, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Rakamların enflasyon hedefinin uzağında olduğunu belirten Elvan, şunları kaydetti:
"Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil."
Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor.Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 3, 2021
Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz.
Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz.
Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil.
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