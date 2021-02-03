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Bakan Dönmez: Bilecik'te 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Bilecik) Söğüt'te 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildi. Üretim sürecinde yıllık 6-7 ton altın elde edeceğimiz bu keşfimiz sayesinde 800 kardeşimize istihdam sağlayacağız."
 03 Şubat 2021 13:29
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Bakan Dönmez: Bilecik'te 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Tüm dünyanın geleceğini belirleyecek enerji alanında 2020, Türkiye'mizin yılı oldu. Biliyorsunuz, Karadeniz'de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik. 'Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımız ve kendi irademizle çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğiz' dedik. Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek."

"Hem içeride hem dışarıda değerlerimize yapılan saldırılar artıyor. Sözde hak arayan uç gruplar, kıblemiz Kabe'ye utanmaz saldırılar yapabiliyor. Üniversiteleri ipotek altına alan bu gruplar milletimize düşmanlık yapmaya, dinimize nefret kusmaya açık açık devam ediyor. Bizleri 'öz yurdumuzda garip, öz vatanımızda parya' yapmaya çalışıyorlar ancak bizi kendi toprağımızda, dış güçlerin oyunlarıyla yenemeyecekler."

"(Bilecik) Söğüt'te 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildi. Üretim sürecinde yıllık 6-7 ton altın elde edeceğimiz bu keşfimiz sayesinde 800 kardeşimize istihdam sağlayacağız."
Anadolu Ajansı
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