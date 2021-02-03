Arızalanan otomobili kurtarıcıya yüklemek isteyen 3 kişiye araç çarptı: 2 ölü
|03 Şubat 2021 13:39
|+Aa- Yazdır
Antalya - Isparta karayolunda arızalanan otomobili kurtarıcıya yüklemeye çalışan 3 kişiye araç çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza dün saat 21.45 sıralarında Isparta-Antalya karayolunun Karaöz mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen E.Ç. idaresindeki araç, yol kenarında arızalanan otomobili kurtarıcıya yüklemeye çalışan Murat Kuran, Doğan Kuran ve Ümit Altay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Murat Kuran ve Ümit Altay yol kenarındaki uçuruma savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Kuran ve Ümit Altay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Doğan Kuran ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan E.Ç. jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden Altay ve Kuran'ın cenazelerinin bugün memleketleri Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden Ümit Altay'ın Antalya'dan Isparta'ya doğru seyir halinde iken otomobilinin arıza yaptığı, bu nedenle oto kurtarma işi yapan Murat Kuran'ı çağırdığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Konteyner evi internetten gördü beğendi ama pahalıya patladı!
03 Şubat 2021 13:59
|CHP'li vekile kurulan şantajın ayrıntıları ortaya çıktı
03 Şubat 2021 13:43
|Burun estetiği ameliyatı sonrası ölen Leyla Sönmez'in ses kaydı ortaya çıktı
03 Şubat 2021 13:08
|İnternet oyunu için 30 bin TL borçlandı, bankamatik soymaya çalışırken yakalandı
03 Şubat 2021 12:59
|Baraja düşen otomobilde kaybolan iş güvenliği uzmanının cesedine ulaşıldı
03 Şubat 2021 11:33
|Otomobil bariyere saplandı, profesör hayatını kaybetti
03 Şubat 2021 11:20
|Okullarda yüz yüze eğitim heyecanı başlıyor
03 Şubat 2021 11:10
|Fuhuş çetesinden kurtarılan kız: İşkence yapıp, boğazımı kesmekle tehdit ettiler
03 Şubat 2021 10:10
|Polisin darp ettiği iddia edilen vatandaş kendisini eylemcilerin yaraladığını söyledi
03 Şubat 2021 10:05
|Benzin istasyonunda soygun girişimi
03 Şubat 2021 10:03