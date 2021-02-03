1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursaspor taraftarı Ali Akman'ı CİMER'e şikayet etti!

Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt'a etik dışı transferi sonrası bir Bursaspor taraftarı, 18 yaşındaki futbolcuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayet etti.
 03 Şubat 2021 13:51
+Aa- Yazdır
Bursaspor taraftarı Ali Akman'ı CİMER'e şikayet etti!

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da Ali Akman konusu kapanmıyor. 18 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt'a bedelsiz şekilde transferi olması ve bunu ilk etapta gizlemesi gündem oluşturdu.

Anlaşmaya göre sezon sonuna kadar formasını giyeceği Bursaspor'da da kadro dışı kalan Ali Akman'a bir şok da taraftardan geldi. Yeşil-beyazlı bir taraftar, genç golcüyü Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayet etti.

Taraftarın Cimer'e gönderdiği mesaj şu şekilde:

"27 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Milli Takımlar Tesisleri'nde Bursaspor oyuncusu 18 yaşındaki Ali Akman, E.Frankfurt takımı ile sözleşme imzalamıştır. Orada olduğu ve imza kanıtları fotoğraflara eklenmiştir.

Bir Bursasporlu olarak değil bir T.C. Vatandaşı olarak transferi ile ülke spor medyasında ülkemize minimum 10 milyon Euro girdi sağlayacağı hesaplanan bir oyuncunun, hiç bir girdi sağlamadan ve daha faciası bu imzayı Milli Takım Tesisleri'nde atması (ya da çocuğu kandırıp imza attırılması) ülkeye girmesi gereken yaklaşık 90 milyon liranın girmemesi demektir. Bu devlete ihanettir. Hırsızlıktır. Milli takım tesisine yabancı futbol takımı personeli nasıl girebiliyor? Daha önce de giriyor muydu? Oradaki personel bundan pay mı aldı? Lütfen bu olayın üzerine gidilsin. Bu olayda hem milli takım tesis yöneticileri hem de hocalarının bilinçli kusuru vardır. Bu olayda çok büyük para dönmüştür ve bu para devletimizden çalınmıştır."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray evinde 8 maçtır yenilmiyor
02 Şubat 2021 21:19		 Mesut Özil, Fenerbahçe'de ilk maçına çıktı
02 Şubat 2021 18:24
TFF Süper Kupa'daki olayların cezaları belli oldu
02 Şubat 2021 17:50		 Transfer dönemi kapandı... 4 büyükler kimleri yolladı, kimleri aldı?
02 Şubat 2021 12:26
Galatasaray, bir kez daha mahkemelik oldu
01 Şubat 2021 20:54		 Ozan Kabak Liverpool için sağlık kontörlünde
01 Şubat 2021 15:24
Başakşehir, Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
01 Şubat 2021 13:19		 Galatasaray, yeni transferini ambulans uçakla getirecek
01 Şubat 2021 08:17
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferini tamamladı
31 Ocak 2021 22:23		 Beşiktaş'ın yenilmezlik serisini Trabzonspor bitirdi
31 Ocak 2021 21:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:11 - Erdoğan: Siz öğrenci mi yoksa terörist misiniz?14:10 - Araştırma görevlisi alım sınavı online yapılabilir mi?14:07 - Bu markette para geçmiyor!13:59 - Konteyner evi internetten gördü beğendi ama pahalıya patladı!13:57 - Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri ilkleri başardı13:52 - Kuzey Makedonya'daki mahkeme, FETÖ iltisaklı okulun iddialarını haksız buldu
13:51 - Bursaspor taraftarı Ali Akman'ı CİMER'e şikayet etti!13:49 - TÜİK, enflasyon sepetinde pandemi değişimi yaptı13:44 - Üniversiteye giriş sınavı başvuruları yarın başlıyor13:43 - CHP'li vekile kurulan şantajın ayrıntıları ortaya çıktı13:39 - Arızalanan otomobili kurtarıcıya yüklemek isteyen 3 kişiye araç çarptı: 2 ölü13:29 - Bakan Dönmez: Bilecik'te 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildi
13:23 - Aday memur eğitimleri artık Uzaktan Eğitim Kapısı'nda verilecek13:21 - Bakan Elvan'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedeften uzağız13:17 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:15 - Bakan Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız13:12 - Mesleki ve teknik eğitim kurumları salgınla mücadelede üretim üssü oldu
13:08 - Burun estetiği ameliyatı sonrası ölen Leyla Sönmez'in ses kaydı ortaya çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk aydan, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üzere
2021'in ilk enflasyon rakamları açıklandı
Ateş Kara 'rahatlama' için tarih verdi
Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki
Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Otomobil bariyere saplandı, profesör hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın
İşte yeni anayasa için kulislerde öne çıkan başlıklar
Boğaziçi Rektörü: İstifayı asla düşünmüyorum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
58 saniyede karadeniz insanı 4
karpuz 2
ozan kabak'ın liverpool'a transferi 1
sokak müzisyenleri 2
üçüzler 5
iş olacağına varır 4
2021 memur toplu sözleşmesi 1
sürat 1
kırgın çiçekler 1
çayı şekersiz içen insan 1
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Yozgat Çekerek Ajans 2 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Temizlik 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri SYDV 1 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam