Araştırma görevlisi alım sınavı online yapılabilir mi?

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından 2020 yılı sonunda ilan edilen araştırma görevlisi alım sınavları 21 Aralık 2021 günü pandemi koşullarından dolayı isteyen adaylar için çevrimiçi isteyen adaylar için ise yazılı şekilde yapılmıştır.

Üniversite tarafından yapılan duyuruda; 21 Ocak 2021 saat 10.00'da yapılması planlanan alım sınavlarının pandemi koşulları dikkate alınarak yüz yüze sınavlara katılamayacak adaylar bakımından tüm adayların yüz yüze ve çevrimiçi (online) olmak üzere şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde alım sınavlarının aynı gün saat 13.00 olarak güncellenmesine karar verildiği kamuoyuna ilan edilmiştir.

Bilindiği üzere, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım şartları ve yapılacak giriş sınavına dair hususlar, 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te düzenlenmektedir.

Mezkür Yönetmeliğin "Giriş Sınavları" başlıklı 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; bilim alanı yabancı dille ilgili olan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere atama yapılacak öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü , bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı sınav olarak yapılır . Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır . Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü sınav ile yazılı sınavın puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır." hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, aynı maddenin 2 nci fıkrasında; "Sınav jürisi, yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar . Raportör olarak belirlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır." ifadesi bulunmaktadır.

Ayrıca, ilgili Yönetmeliğin 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi kadar ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır . Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır." denilmektedir.

Yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerini birlikte değerlendirdiğimizde; öncelikli alan araştırma görevlisi ile yabancı dillerle ilgili öğretim görevlisi alımları hariç olmak üzere tüm araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları için yapılacak sınavlar " YAZILI " olarak yapılmaktadır.

Her ne kadar pandemi koşulları yeni dijital yöntemleri hayatımıza dahil etmiş olsa da, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında giriş sınavlarının "yürürlükteki mevzuat hükümlerinde değişiklik yapılmadığı sürece" çevrimiçi yöntemlerle yapılması mümkün değildir.

Bu kapsamda, İzmir Demokrasi Üniversitesinin yakın bir tarihte ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde gerçekleştirdiği çevrimiçi araştırma görevlisi sınavını iptal ederek gecikmeksizin yüz yüze yöntemlerle sınav yapması faydalı olacaktır.