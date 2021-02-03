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Konteyner evi internetten gördü beğendi ama pahalıya patladı!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir mobilya üreticisi, internetten konteyner ev almak isterken çalıntı sosyal medya hesabını kullanan şüpheli tarafından 12 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
 03 Şubat 2021 13:59
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Konteyner evi internetten gördü beğendi ama pahalıya patladı!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir mobilya üreticisi, internetten konteyner ev almak isterken çalıntı sosyal medya hesabını kullanan şüpheli tarafından 12 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

İnternette ilanını gördüğü konteyner evi beğenen mobilyacı Anıl Akkurt, kendisini ilçede bir okulun müdür yardımcısı olarak tanıtan satıcının sosyal medya hesabına mesaj yazdı.

Akkurt, ilan sahibi kadınla 12 bin 500 liralık konteyner için yaptığı pazarlık sonucu 12 bin lira ödemeyi kabul etti.

Kendisine gönderilen hesap numarasına belirtilen parayı yatıran Akkurt, mesajlarına cevap gelmeyince dolandırıldığını anladı.

Avukatını arayan Akkurt, Biga Cumhuriyet Başsavcılığına giderek bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

- "Numaramı da engellemişler"

Anıl Akkurt, AA muhabirine, Biga'da mobilya üretimi yaptıkları yer için böyle bir konteynere ihtiyaçları bulunduğunu, ilanda yakın bir bölgede bulunduğu belirtildiği için satıcıyla irtibata geçtiğini söyledi.

Pazarlığın ardından parayı hesaba yatırıp dekontu bu kişiye gönderdiğini belirten Akkurt, "Benden konteyneri gönderecekleri adresi istediler. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Konteynerin nakliyesine geldiğimizde ise bize hiçbir malzeme ulaşmadı. Telefonla aradığımızda kendileri bize cevap vermedi. Numaramı da engellemişler." dedi.

Akkurt, ilan sahibinin daha sonra kendisine dolandırıcı olmadığını ve istiyorsa parasını iade edeceği, savcılığa ya da polise şikayette bulunmaması yönünde mesaj yazdığını aktardı.

Bunu kabul etmesine rağmen parasının iade edilmediğini dile getiren Akkurt, sosyal medya hesabının asıl sahibinin, hesabının çalınmasıyla ilgili şikayette bulunduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Akkurt, aynı ilan sayesinde çok sayıda kişinin dolandırılmış olabileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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