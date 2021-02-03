PTT ucuz ayçiçek yağı satacak iddialarına açıklama
|03 Şubat 2021 14:50
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT'nin Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
PTT'nin ucuz ayçiçek yağı satacağı iddialarıyla ilgili konuşan Karaismailoğlu, şunları ifade etti
PTT'ye yeni proje
PTT'nin uygun fiyatlı gıda satma haberlerine ilişkin ise Karaismailoğlu, PTT'nin ucuz gıda satmak gibi bir görevi bulunmadığının altını çizdi.
Karaismailoğlu, PTT AVM'nin ise diğer online alışveriş siteleri gibi çalıştığını belirterek, üreticilerin burada kendi sayfalarını açıp oradan satış da yapabildiğine dikkati çekti.
Karaismailoğlu, "PTT'yi özellikle kargo alanında önümüzdeki günlerde uluslararası prestijli bir marka haline getirmek için çalışmalarımız var. Amazon gibi olabilir. PTT kendi içerisinde bir reform süreci geçiriyor. Bitince önümüzdeki günlerde açıklama yaparız." ifadelerini kullandı.
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