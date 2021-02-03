Erdoğan: Siz öğrenci mi yoksa terörist misiniz?

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara karışanlarla ilgili, "Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" dedi.

Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep, Iğdır il kongrelerine parti genel merkezinden canlı bağlantıyla katıldı.

Konuşmasına illerdeki partilileri selamlayarak başlayan Erdoğan, kongrelerde görev alacakları tebrik ederek muvaffakiyetler diledi.

Erdoğan, geçen yıl 18 Ekim'de başlattıkları kongrelere, salgın sebebiyle ara verdiklerini hatırlatarak, "13 Ocak'ta yeniden hızlandırdığımız il kongrelerimizde bugünle birlikte hamdolsun 56 ili tamamlıyoruz. Ay sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitiriyoruz. Böylece önümüzdeki ayın sonuna doğru planladığımız büyük kongremize hazır hale geleceğiz." diye konuştu.

Salgın şartlarında gerçekleştirilen bu kongreleri "temizlik, maske ve mesafe" kurallarına riayet ederek yürüttüklerine işaret eden Erdoğan, kongreleri pazartesi, salı ve çarşamba günleri kapalı salonlarda, sınırlı katılımla yaptıklarını, buna rağmen büyük bir coşku ve heyecana şahit olduklarını söyledi.

Bugün yine karşısında bu coşkuyu ve heyecanı gördüğünü belirten Erdoğan, "Bu coşku ve heyecanla 2023'e hazırlanıyoruz. Kongrelerimizi adeta enerjimizi yenilediğimiz, birliğimizi ve beraberliğimizi perçinlediğimiz demokrasi şölenlerine çeviren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev alan herkese teşekkür ederek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Siyasette hizmet mücadelesinin, bayrak yarışı gibi olduğunu vurgulayan Erdoğan, unvanların elden ele geçtiğini ama millete hizmet davasının aynı menzile doğru ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

AK Parti'nin tüm kademelerinde vazifelerine devam eden ve yeni görev üstlenenlerden bu anlayışla çok daha azimli ve verimli çalışmalar beklediklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Unutmayın 'davası hak olanın yardımcısı Hak'tır. Hak olan davada zafer de muhakkaktır' şiarıyla yönümüzü 2023'e dönerek gece gündüz milletimizin gönlüne girmenin yollarına bakacağız. Kendini AK Parti ailesinin bir ferdi olarak hisseden herkese, gönlümüzün de kapımızın da partimizin de tüm kademelerin de sonuna kadar açık olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Teşkilatlarda görev alacak kardeşlerimden bu büyük potansiyeli harekete geçirecek, dirayeti, vefayı ve engin gönüllülüğü göstermelerini bekliyorum. Milletin kurduğu, milletin yaşattığı, milletimizin hizmetkarı olan partimize yakışan, sahada ülkemizdeki her bir bireyin desteğini alma hedefiyle çalışmaktır. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız."

Erdoğan, Türkiye'nin bir yandan salgınla mücadele ederken diğer yandan da siyasi ve ekonomik hedefleri hayata geçirdiğini dile getirerek uluslararası alanda Türkiye'nin haklarını ve menfaatlerini korumak için kararlı bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

"Ülkemize husumeti, politikalarının merkezine yerleştiren güçlere ve onlardan cesaret alan terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz." diyen Erdoğan, bugüne kadar yaptıkları fedakarlıkların boşa gitmemesi ve elde edilen kazanımlardan geriye gidiş olmaması için çalıştıklarını, bununla kalmayıp yeni kazanımlar için yeni adımlar atmanın hazırlıklarını yürüttüklerini anlattı.

- "Bu mücadelenin lokomotifi elbette Cumhur İttifakı'dır"

Küresel, siyasi ve ekonomik dengeler sarsılırken, Türkiye'nin gelecek dönemde kendine güçlü bir yer edinmesini sağlamayı hedeflediklerini aktaran Erdoğan, "Bu mücadelenin lokomotifi elbette Cumhur İttifakı'dır." dedi.

Böyle tarihi bir mücadeleye ülkedeki tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve her kesimin destek vermesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ama maalesef ülkemizde siyasi hırsları ve ideolojik saplantıları kendi vatanlarına ve halklarına olan sorumluluklarının önüne geçmiş bir kesim vardır. Bunların öncüsü ve sözcüsü de CHP'dir. Büyük bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki CHP, 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara baktığınız zaman, hala terör örgütlerinin birer temsilcisi olanları 'bu ülkenin evlatları' veya 'kendisinin de arkadaşları' olarak tanımlıyor. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz, ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Zira siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Bu ülke, teröristlerin hakim olduğu bir ülke olmayacak buna da asla fırsat vermeyeceğiz, bunun böyle bilinmesini istiyorum. Onun için de gereği neyse bunu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır. Bay Kemal, sen eğer bu yolda devam edeceksen buyur devam et, terörist arkadaşlarınla yola devam edeceksen buyur o yola devam et ama biz, teröristlerle beraber olmadık olmayacağız."

- "CHP'den bizim beklentimiz yok"

Erdoğan, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te teröristlere nasıl oraları mezar edip, nasıl inlerine girdilerse bundan sonra da her yerde aynı şekilde buna devam edeceklerinin altını çizerek, "LGBT, yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir. Kardeşlerim, bizim bu yapıdan beklentimiz, elbette her konuda yanımızda yer alması değildir. Hatta bizim yanımızda hiç yer almasa da olur. CHP'den bizim beklentimiz yok. Bizim bunlardan beklentimiz, ülkemizin ve milletimizin ortak menfaatleri, sıkıntıları, sevinçleri bu hususta asgari düzeyde de olsa bir anlayış birliği sergilemeleridir." değerlendirmesini yaptı.

"Gölge etmeseler yeter, ona bile razıyız." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, terörle mücadele ederken, terör örgütlerinin ve teröristlerin yanında yer almasalar yeter. Önce kendi içlerinde tecavüz, taciz, bütün bu adiliklerden arındırılmış bir siyasi parti olsunlar yeter. Türkiye sınırlarını güvenli hale getirmenin kavgasını verirken emperyalistlerin tetikçiliğine soyunmasalar yeter. Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını korurken karşımızdakilerin tezleri ile ortaya çıkmasalar yeter. Türkiye, Avrupa Birliği'nden Amerika'ya kadar, nice gücün haksız ithamlarına maruz kalırken onların değirmenlerine su taşımasalar yeter. Türkiye salgınla mücadele ederken milletimizin moralini bozmaya, yürütülen faaliyetleri sabote etmeye çalışmasalar yeter. Türkiye, küresel ekonomik krizin etkileriyle boğuşurken yalanlarla ortalığı bulandırmasalar yeter. Yine söylüyorum kendi partilerinde taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık ayyuka çıkmışken başkalarına çamur atmak yerine, önce kendilerini temizleseler yeter. Yalanı gür sesle ve kendinden emin bir edayla söyleyince herkesi inandırabileceğini sanan bu sıkıntılı zihniyeti milletimizin takdirine havale ediyoruz."