1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Afrika'dan geldi, köyde 10 kişiye virüs bulaştırdı

Afrika'dan Elazığ'daki köyüne gelen şahsın temas ettiği 10 kişinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile köy karantinaya alındı.
 03 Şubat 2021 14:26
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Afrika'dan Elazığ'daki köyüne gelen şahsın temas ettiği 10 kişinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile köy karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Afrika'da çalışan bir vatandaş memleketi Elazığ'ın merkeze bağlı Avcılı köyüne geldi. Şahsın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekibi köye geldi. Köyde şahsın temasta bulunduğu kişiler tespit edilip test yapıldı. Test sonucu 10 kişide daha Covid-19 tespit edildi. Bunun üzerine merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan 115 nüfuslu Avcılı köyü, salgının kontrol altına alınması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışları kapattı.

Öte yandan filyasyon ekiplerinin köy içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bitlis'e atandı, Samsun'da hastaneye yetiştirdiği bebekle bağını koparmadı
03 Şubat 2021 15:11		 Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri ilkleri başardı
03 Şubat 2021 13:57
Yılana benzeyen biber çiftçiyi korkuttu
03 Şubat 2021 12:46		 Rektör Bulu: Tedbir alma zorunluluğu doğdu
03 Şubat 2021 11:39
Kayak merkezlerinde son durum
03 Şubat 2021 11:37		 Bilim Kurulu Üyesi, öğretmenlere Kovid-19 aşı hazırlıklarını anlattı
03 Şubat 2021 11:17
Sonbahar yağışları 2020'de normaline göre yarı yarıya azaldı
03 Şubat 2021 11:16		 Ateş Kara 'rahatlama' için tarih verdi
03 Şubat 2021 10:43
Şehit haberi çıkmıştı, silahıyla hayatını sonlandırdığı ortaya çıktı
03 Şubat 2021 10:14		 Yolları suyla dolan İzmir'de polisin trafikte mağdur olan vatandaşlara yardımı takdir topladı
03 Şubat 2021 10:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:43 - EGM'den gözaltına alınan öğrencinin 'başörtü' iddialarını yalanlayan video15:35 - FETÖ'den firari Kozanlı Ömer'in avukatına 15 yıla kadar hapis istemi15:28 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi15:26 - Boğaziçi gösterilerinde 51 şüpheli adliyeye sevk edildi15:16 - Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlandı15:14 - Etkisiz hale getirilen terörist 'Kırmızı' kategoride çıktı
15:11 - Bitlis'e atandı, Samsun'da hastaneye yetiştirdiği bebekle bağını koparmadı15:07 - Bakan Karaismailoğlu: Twitter'a reklam yasağı başladı15:01 - Öğretmenlerden koronavirüs danışma hattında gönüllü görev14:58 - Uzmanlardan 'yeni tehlikeli mutasyonlu korona' uyarısı14:50 - PTT ucuz ayçiçek yağı satacak iddialarına açıklama14:48 - FETÖ'nün sözde 'büyük bölgecisi'ne hapis cezası
14:45 - TBMM, Enis Berberoğlu'nun gerekçeli kararını iade etti14:38 - Alaattin Çakıcı hakkında Kılıçdaroğlu'nu 'tehdit' suçlamasıyla iddianame14:34 - İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti14:34 - Yemeksepetinin CEO'su, eylemleri eleştirenlere 'kör cahil' dedi14:26 - Afrika'dan geldi, köyde 10 kişiye virüs bulaştırdı
14:22 - Ekonomistler enflasyon rakamlarına ne dedi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk aydan, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üzere
2021'in ilk enflasyon rakamları açıklandı
Ateş Kara 'rahatlama' için tarih verdi
Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki
Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Otomobil bariyere saplandı, profesör hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın
Boğaziçi Rektörü: İstifayı asla düşünmüyorum
İşte yeni anayasa için kulislerde öne çıkan başlıklar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşağı bak,toplu gezmek yok 4
Urfa bana küsmüş 1
sözlüğe canlılık gelmesi 1
Yılana benzeyen biber 2
1 Şubat 2021 Kabine Toplantısı Açıklamaları 3
maaş 1
ozan kabak'ın liverpool'a transferi 1
rumeli türküleri 1
aşı yapılan kişi taşıyıcı olabilir 2
sözlüğün bir süre sonra ciddiyetini bozacağı gerçeği 3
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Yozgat Çekerek Ajans 2 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Temizlik 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam