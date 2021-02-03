Yemeksepetinin CEO'su, eylemleri eleştirenlere 'kör cahil' dedi
|03 Şubat 2021 14:34
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Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler gündemdeki yerini koruyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada "Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 108 kişiden 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi." olduğuna dikkat çekmişti. Yine dün yaşanan olaylarda Rektör Bulu'nun odasını işgal etmeye çalışanlara polis müdahele etmiş, çok sayıda gösterici göz altına alınmıştı.
Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce doğru olmadığı belirtilen Aşağıbakmayacağız TAG'ına destek verdi. DHA'nın dün geçtiği videoda polis amirinin "Aşağıdan" diyerek yolun belirli bir yerinden yürünmesi istediği anlaşılıyordu. Görüntüleri ilk yayınlayan ve polis amirinin "Aşağıbak" dediğini iddia eden Yol TV de daha sonra özür dilemiş ve yayınladığı videoyu silmişti.
Ancak, Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yalanlanan "Aşağıbakmayacağız" TAG'ına destek verdi. Aydın eylemleri eleştirilenlere ise kör cahiller dedi
Nevzat Aydın "Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısından giremeyecek kör cahiller tweetlerimin altında olayları provoke etmeye devam ediyorlar. O çocuklar ülkenin en zeki ve başarılı öğrencileri. Cehalet değil bilgi ve aydınlık kazanacak. " dedi.
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