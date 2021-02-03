1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yemeksepetinin CEO'su, eylemleri eleştirenlere 'kör cahil' dedi

Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce doğru olmadığı belirtilen, Aşağıbakmayacağız TAG'ına destek verdi. Aydın eylemleri eleştirilenlere ise "kör cahiller" dedi
 03 Şubat 2021 14:34
+Aa- Yazdır
Yemeksepetinin CEO'su, eylemleri eleştirenlere 'kör cahil' dedi

Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler gündemdeki yerini koruyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada "Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 108 kişiden 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi." olduğuna dikkat çekmişti. Yine dün yaşanan olaylarda Rektör Bulu'nun odasını işgal etmeye çalışanlara polis müdahele etmiş, çok sayıda gösterici göz altına alınmıştı.

Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce doğru olmadığı belirtilen Aşağıbakmayacağız TAG'ına destek verdi. DHA'nın dün geçtiği videoda polis amirinin "Aşağıdan" diyerek yolun belirli bir yerinden yürünmesi istediği anlaşılıyordu. Görüntüleri ilk yayınlayan ve polis amirinin "Aşağıbak" dediğini iddia eden Yol TV de daha sonra özür dilemiş ve yayınladığı videoyu silmişti.

Ancak, Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yalanlanan "Aşağıbakmayacağız" TAG'ına destek verdi. Aydın eylemleri eleştirilenlere ise kör cahiller dedi

Nevzat Aydın "Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısından giremeyecek kör cahiller tweetlerimin altında olayları provoke etmeye devam ediyorlar. O çocuklar ülkenin en zeki ve başarılı öğrencileri. Cehalet değil bilgi ve aydınlık kazanacak. " dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
PTT ucuz ayçiçek yağı satacak iddialarına açıklama
03 Şubat 2021 14:50		 TBMM, Enis Berberoğlu'nun gerekçeli kararını iade etti
03 Şubat 2021 14:45
Bakan Karaismailoğlu: 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak
03 Şubat 2021 14:17		 Erdoğan: Siz öğrenci mi yoksa terörist misiniz?
03 Şubat 2021 14:11
Bakan Dönmez: Bilecik'te 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildi
03 Şubat 2021 13:29		 Bakan Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız
03 Şubat 2021 13:15
Şentop'tan 'Anayasa Mahkemesi' açıklaması
03 Şubat 2021 11:53		 AK Parti'nin icraatlarını inceleyen makale ve tezlere teşvik ödülü verilecek
03 Şubat 2021 11:12
Meclis Üyesi Burhan: İstifa et Mansur Yavaş
03 Şubat 2021 10:46		 Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki
03 Şubat 2021 09:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:43 - EGM'den gözaltına alınan öğrencinin 'başörtü' iddialarını yalanlayan video15:35 - FETÖ'den firari Kozanlı Ömer'in avukatına 15 yıla kadar hapis istemi15:28 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi15:26 - Boğaziçi gösterilerinde 51 şüpheli adliyeye sevk edildi15:16 - Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlandı15:14 - Etkisiz hale getirilen terörist 'Kırmızı' kategoride çıktı
15:11 - Bitlis'e atandı, Samsun'da hastaneye yetiştirdiği bebekle bağını koparmadı15:07 - Bakan Karaismailoğlu: Twitter'a reklam yasağı başladı15:01 - Öğretmenlerden koronavirüs danışma hattında gönüllü görev14:58 - Uzmanlardan 'yeni tehlikeli mutasyonlu korona' uyarısı14:50 - PTT ucuz ayçiçek yağı satacak iddialarına açıklama14:48 - FETÖ'nün sözde 'büyük bölgecisi'ne hapis cezası
14:45 - TBMM, Enis Berberoğlu'nun gerekçeli kararını iade etti14:38 - Alaattin Çakıcı hakkında Kılıçdaroğlu'nu 'tehdit' suçlamasıyla iddianame14:34 - İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti14:34 - Yemeksepetinin CEO'su, eylemleri eleştirenlere 'kör cahil' dedi14:26 - Afrika'dan geldi, köyde 10 kişiye virüs bulaştırdı
14:22 - Ekonomistler enflasyon rakamlarına ne dedi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk aydan, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üzere
2021'in ilk enflasyon rakamları açıklandı
Ateş Kara 'rahatlama' için tarih verdi
Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki
Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Otomobil bariyere saplandı, profesör hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın
Boğaziçi Rektörü: İstifayı asla düşünmüyorum
İşte yeni anayasa için kulislerde öne çıkan başlıklar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nükleer tehlike 5
1 Şubat 2021 Kabine Toplantısı Açıklamaları 3
gaza getiren şarkılar 6
MFÖ 1
Yeni ANAYASA 4
üçüzler 5
burnuna kötü kokular gelmesi 1
freed from desire 1
d vitamini eksikliği 3
ozan kabak'ın liverpool'a transferi 1
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Yozgat Çekerek Ajans 2 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Temizlik 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam