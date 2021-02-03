TBMM, Enis Berberoğlu'nun gerekçeli kararını iade etti
TBMM Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi tarafından gönderilen Enis Berberoğlu gerekçeli kararını iade etti.
|03 Şubat 2021 14:45
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|PTT ucuz ayçiçek yağı satacak iddialarına açıklama
03 Şubat 2021 14:50
|Yemeksepetinin CEO'su, eylemleri eleştirenlere 'kör cahil' dedi
03 Şubat 2021 14:34
|Bakan Karaismailoğlu: 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak
03 Şubat 2021 14:17
|Erdoğan: Siz öğrenci mi yoksa terörist misiniz?
03 Şubat 2021 14:11
|Bakan Dönmez: Bilecik'te 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildi
03 Şubat 2021 13:29
|Bakan Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız
03 Şubat 2021 13:15
|Şentop'tan 'Anayasa Mahkemesi' açıklaması
03 Şubat 2021 11:53
|AK Parti'nin icraatlarını inceleyen makale ve tezlere teşvik ödülü verilecek
03 Şubat 2021 11:12
|Meclis Üyesi Burhan: İstifa et Mansur Yavaş
03 Şubat 2021 10:46
|Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki
03 Şubat 2021 09:10