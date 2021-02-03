FETÖ'nün sözde 'büyük bölgecisi'ne hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "büyük bölgeci"si olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık B.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgüte ait KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunduğunu ve FETÖ'nün "büyük bölgeci"si olarak örgütte faaliyet yürüttüğünü belirterek, B.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık B.S. ise mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Benim örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı B.S'nin tutuklulukta kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.