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Öğretmenlerden koronavirüs danışma hattında gönüllü görev

Koronavirüs Bilgi ve Danışma Hattı Sorumlusu Dr. Özer Özen: "Gönüllü öğretmen arkadaşlarımız hem bir sağlıkçı hem bir eğitimci gibi burada vatandaşlara hastalığı öğretiyor, nasıl davranacakları konusunda bilgi veriyor"
 03 Şubat 2021 15:01
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Öğretmenlerden koronavirüs danışma hattında gönüllü görev

Samsun'da bir süre önce hizmete giren Koronavirüs Bilgi ve Danışma Hattı'nda yoğunluk yaşanmasının ardından gönüllü öğretmenler merkezde görev yapmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünce, vatandaşların Kovid-19 ile ilgili sorularını yanıtlamak için 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde geçen yıl kurulan hatta, sağlık çalışanlarının yanı sıra 30 öğretmen hizmet veriyor.

Koronavirüs Bilgi ve Danışma Hattı Sorumlusu Dr. Özer Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, danışma hattında vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet sunulduğunu söyledi.

Merkezde 97 personelin görev yaptığını belirten Özen, "Hattımızı martta pandeminin başladığı dönemde hizmete açtık. Daha sonra 3 olan hattımızı şu an için 20 hat olacak şekilde artırdık." dedi.

Özer, salgının yoğun yaşandığı günlerde günlük 1300 çağrıya cevap verdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Pandemi ve vaka sayılarındaki artıştan sonra Samsun Valiliği, İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlüklerimizin bizlere desteği oldu. Öğretmenlerimiz, bizimle burada çalışabileceklerini ifade etti. Yaklaşık 15 günlük hizmet içi eğitim verildikten sonra öğretmen arkadaşlarımızla aktif, omuz omuza çalışmaktayız."

Öğretmenlerin performansından memnuniyet duyduklarını, çalışmalarında eğitimci olmanın büyük avantajını yaşadıklarını ifade eden Özer, "Gönüllü öğretmen arkadaşlarımız, hem bir sağlıkçı hem bir eğitimci gibi burada vatandaşlara hastalığı öğretiyor, nasıl davranacakları konusunda bilgi veriyor. Kendilerine müteşekkiriz." dedi.

- "Sağlık çalışanlarının gecesi gündüzü yok"

Bafra İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık hizmetleri öğretmeni Yasemin Doruk, yetiştirdiği öğrencilerine örnek olmak istediğini söyledi.

Sağlıkçılara yardım etmekten mutluluk duyduğunu anlatan Doruk, şunları kaydetti:

"Gayet iyi gidiyor. Sağlık Bakanlığımız diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman çok başarılı. Onlara destek olmak için buradayız. Eşim de eğitimci. Çalışma şartları arasında çok fazla fark var. Sağlık çalışanlarının gecesi gündüzü ya da bayram kavramı yok. Bunu artık insanlar da görebiliyor, hissedebiliyor. Her zaman taşın altına elini koymuştur sağlık çalışanları. Biz de gönüllü olarak buraya geldik ve destek olmaya çalışıyoruz."

Atakum Seyfi Demirsoy İlkokulu sınıf öğretmeni Gani Özden, 30 yıllık eğitimci olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarına destek sunmak için gönüllü olduklarını vurgulayan Özden, "Sağlık çalışanları zor ve sıkıntılı günler yaşadı. Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiler. Biz de birtakım fedakarlıklarda bulunmamız gerektiğini bilerek gönüllü olarak geldik. Zorlandığımız yerler oldu. Sağ olsunlar, bize büyük destek verdiler. Gelen çağrılara nasıl karşılık vereceğimizden tutun da sistemin işleyişine kadar bütün aşamalarda bilgilendirildik. Desteğimiz devam edecek." dedi.

Atakum Cumhuriyet Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Akın Kayhan da insanlara ve sağlık çalışanlarına destek vermekten mutlu olduğunu dile getirdi.

Dışarıdan sağlık çalışanlarının görevlerinin kolay gibi göründüğünü anlatan Kayhan, "İşin içine girdikten sonra sağlıkçıların ne gibi zorluklarla çalıştığını, sıkıntılarının neler olduğunu daha iyi anladık. Onları takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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