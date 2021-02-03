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Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
 03 Şubat 2021 15:16
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Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
Memurlar.Net
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