Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlandı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
|03 Şubat 2021 15:16
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://t.co/oKZKrCOmAY internet adresinden ulaşabilirsiniz.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2021
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