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Ali Yalçın, memur maaşlarına iyileştirme yapılmasını istedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetten memur maaşlarına iyileştirme yapılmasını talep etti.
 03 Şubat 2021 15:55
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Ali Yalçın, memur maaşlarına iyileştirme yapılmasını istedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetten memur maaşlarına iyileştirme yapılmasını talep etti.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayı enflasyonu ile Hakem Kurulunun memurlara verdiği yüzde 3'lük zammın yarısından fazlasının eridiğini belirterek, "Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68. Hakem Kurulunun birinci 6 ay için verdiği zam yüzde 3. Hakemin zammının yüzde 56'sı ocak ayı enflasyonu tarafından geri alındı." ifadesini kullandı.

Öncelikle 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere seyyanen zam yapılması, ayrıca enflasyon oranının verilen zammı geçtiği aydan itibaren enflasyon farkı zammının yansıtılması gerektiğini belirten Yalçın, "Enflasyonla mücadele maaş ve moral kaybıyla değil, maaş ve moral artışıyla yapılmalı. 2020 yıl sonu enflasyonu ve 2021'in ilk enflasyon oranın, kamu görevlilerine en düşük devlet memur maaşının yüzde 10'u oranında (400 lira), ocak ayından geçerli olmak üzere seyyanen zam yapılması teklifimizin gerekliliğini teyit etmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ağustos ayında yapılacak 6. Dönem Toplu Sözleşmesine de değinerek şunları kaydetti:

"Kamu İşvereni ve Hakemi 5. Dönemdeki enflasyon hesabı hatasına ve makul teklifleri göz ardı etme yanlışına düşmemeli. Hem 2020 hem de 2021'de enflasyon oranı bazlı çok fazla veriye sahip durumdalar."

Anadolu Ajansı
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