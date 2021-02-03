Emniyet, başörtülü öğrencinin görüntülerini paylaştı
|03 Şubat 2021 15:49
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Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal'ın, polis ekiplerince başörtüsünün açıldığı ve yerlerde sürüklendiği iddia edilmişti.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter üzerinden öğrenci Şeyma Altundal'ın gözaltına alındığı ana ait görüntüleri yayınlayarak iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
"YALANLA DA MÜCADELE EDİLİYOR"
Emniyet paylaşımda, "Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor." ifadesine yer verdi.
"Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini..."😱Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 3, 2021
Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor
Mücadeleye devam pic.twitter.com/vBXaKKqcJZ
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