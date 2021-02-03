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Diyarbakır'da kalp krizi geçiren emniyet amiri hayatını kaybetti

Kalp krizi sonucu vefat eden emniyet amiri Halil Atmaca, Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi
 03 Şubat 2021 15:59
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Diyarbakır'da kalp krizi geçiren emniyet amiri hayatını kaybetti

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 42 yaşındaki emniyet amiri Halil Atmaca, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aslen Karaman'ın Ayrancı ilçesi Dokuzyol köyü doğumlu, evli 1 çocuk babası 20 yıllık polis Halil Atmaca için Ereğli Ulu Camisinde tören düzenlendi. Atmaca'nın cenazesi öğle namazını müteakip, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Üçgöz Mahallesi Üçgöz Mezarlığında toprağa verildi.
İhlas Haber Ajansı
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