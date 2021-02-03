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Bakan Koca'dan korkutan 'mutant virüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutant virüsün görüldüğü kişi sayısının daha önce açıklanan 128 vakanın çok üstüne çıktığını açıkladı. Mutant virüsteki artışın il il sürdüğünü belirten Bakan Koca, 'Artmaya da devam edecek gibi. Mutant virüsün daha kolay bulaştığını, belirtinin daha erken çıktığını görüyoruz' dedi.
 03 Şubat 2021 16:19
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Bakan Koca'dan korkutan 'mutant virüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı geliştirilmeye devam eden yerli aşının, Haziran-Temmuz gibi kullanılmaya başlanacağını ifade etti."

128 SAYISININ ÇOK ÜZERİNE ÇIKTI"

Mutasyonlu virüste, açıklanan 128 sayısının çok üzerine çıkıldığını belirten Koca, "Mutant virüste artış il il sürüyor. İngiltere'de görülen varyantından bahsediyoruz" dedi.

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün aktardığına göre Bakan Koca bir grup gazeteci ile sohbet etti, sorularını yanıtladı.

"ŞU AN İÇİN BİR GEVŞEME YOK"

Kısıtlamaların ne zaman esnetileceği sorusu üzerine Koca, vaka sayılarında bir düşüş olsa da istenilen seviyeye gelinmediğini söyleyerek, "Bir tablomuz var kısıtlamaların esnemesi için. Şu an hala çok uzağız. Şu an için bir gevşeme yok, kısıtlamalara devam edeceğiz. İlerleyen zamanda vaka sayılarını da il il tabloya ekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.Koca, pandeminin seyrine göre kısıtlamaların il il kaldırılıp, yine seyre göre il il getirilebileceğini de ekledi."

BU HAFTA 4-5 BİN BANDINI GÖRMELİYDİK"

"Vakalar 5 bine düşmüştü, tekrar 6-7 bin bandına çıktı. Bunun sebepleri neler?" sorusuna Koca, "Sömestr tatili hareketliliği ve aşıların gelmesiyle oluşan rehavet bunda etkili oldu. Son 1 hafta içinde yükseliş gördük. 6-7 bin bandında ilerledi. Halbuki bu hafta 4-5 bin bandını görmeliydik" yanıtını verdi.

"MUTANT VİRÜS AÇIKLADIĞIMIZ RAKAMIN ÇOK ÜSTÜNE ÇIKTI"

Koca, son açıklanan verilere göre, 17 ilde 128 kişide görülen mutasyonlu virüsle ilgili de bir açıklama yaptı. Ülke genelinde mutant virüsün ciddi şekilde arttığını vurgulayan Koca, şöyle konuştu:"Mutant virüste, açıkladığımız rakamın çok üstüne çıktık şu anda. İl il artış sürüyor. Artmaya da devam edecek gibi. Mutant virüsün daha kolay bulaştığını, belirtinin daha erken çıktığını görüyoruz. İngiltere'de görülen varyantından bahsediyoruz. Bunun daha çok ilde yayıldığını görüyoruz.

YERLİ AŞI HAZİRAN-TEMMUZ GİBİ HAZIR

Yerli aşı çalışmalarına da değinen Koca, bir inaktif yerli aşıda gelecek hafta Faz-2 aşamasına geçileceğini belirtti. 4 ila 6 aşıda da gelecek hafta Faz-1 için izin çıkabileceği sinyalini veren Koca, yerli aşının kullanılacağı tarihi ise haziran-temmuz olarak açıkladı. Yerli aşıda Faz-3 aşaması nisan olarak işaret edilmişti.
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