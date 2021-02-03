1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zam yok ama gramaj oyunu var

Özellikle ambalajlı gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltıp, fiyatın değişmemesi nedeniyle pek çok vatandaş şikayetçi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Burada algı yönetimi var. Tüketicinin algısı yanıltılmak suretiyle yapılan zam gizleniyor' dedi.
 03 Şubat 2021 16:27
+Aa- Yazdır
Zam yok ama gramaj oyunu var

Ambalajlı gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramaj oyunu ile yapılan zam şikayetleri üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek.

"YAPILAN ZAMLAR GİZLENİYOR"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yapılan uygulamalara ilişkin, "Burada algı yönetimi var. Tüketicinin algısı yanıltılmak suretiyle yapılan zam gizleniyor. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi beyaz peynirdir. Beyaz peyniri hep net bir kilo olarak alırdık. Şimdi 900, 800,700 grama düşmüş durumda. Biz alışmışız bir kiloluk diye alıyoruz ama 700 grama düşmüş. Ticaret bakanlığı haksız ticari uygulamalar yönetmeliğine yeni bir madde ekleyerek bu tür içerik değişikliklerinin tüketicinin algısının yönetmeye yönelik olduğunu tespit ederse ceza uygulayacak. Paketlerin üzerine büyük bir şekilde yazması lazım. Gramaj düşüyor ama fiyat aynı" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR YANLIŞ UYGULAMALARI ŞİKAYET ETMELİ

Vatandaşları dikkatli olmaları ve yanlış uygulamaları şikayet etmeleri konusunda uyaran Ağaoğlu, "Bakanlık tüketicilerin de birer müfettiş gibi haksız fiyat artışı mobil şikayet uygulamasını devreye aldı. Herkes ücretsiz olarak cep telefonuna indiriyor. Milyonlarca vatandaş müfettiş gibi gördüğü uygulamaları bildiriyor. Yaptırımların etkili olmadığı anlaşılıyor. Bakanlık bu boşlukları gördükçe kapatıyor. Yönetmeliğe uygun olmayan firmalara ceza yazacak. Güvendiğimiz büyük firmalara bunu yapıyorsa küçük firmalar neler yapıyordur siz düşünün" dedi.

"50LİK BUZDOLABI POŞETLERİ ŞİMDİ 20LİK OLARAK SATILIYOR"

Bir markette alışveriş yapan vatandaş, "Uyanıklık yapıldığını düşünüyorum. Hem bakanlığın hem müşterilerin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Müşterilerin bilinçli alışveriş yapması gerekiyor" dedi. Vatandaşlardan Şenay Kuruoğlu, "Bu noktada devletin daha kontrollü olması gerekiyor. Vatandaş olarak acelemiz olabiliyor. Her markete dedektif gibi gidemeyiz" derken, temizlik ürünlerinde de aynı oyunun yapıldığını ifade eden Sevgi Ok, "50'lik buzdolabı poşetleri şimdi 20'lik olarak satılıyor. Alıp eve gittiğim zaman fark ettim. Daha dikkatli olunmalı" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da kalp krizi geçiren emniyet amiri hayatını kaybetti
03 Şubat 2021 15:59		 Bitlis'e atandı, Samsun'da hastaneye yetiştirdiği bebekle bağını koparmadı
03 Şubat 2021 15:11
Afrika'dan geldi, köyde 10 kişiye virüs bulaştırdı
03 Şubat 2021 14:26		 Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri ilkleri başardı
03 Şubat 2021 13:57
Yılana benzeyen biber çiftçiyi korkuttu
03 Şubat 2021 12:46		 Rektör Bulu: Tedbir alma zorunluluğu doğdu
03 Şubat 2021 11:39
Kayak merkezlerinde son durum
03 Şubat 2021 11:37		 Bilim Kurulu Üyesi, öğretmenlere Kovid-19 aşı hazırlıklarını anlattı
03 Şubat 2021 11:17
Sonbahar yağışları 2020'de normaline göre yarı yarıya azaldı
03 Şubat 2021 11:16		 Ateş Kara 'rahatlama' için tarih verdi
03 Şubat 2021 10:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:15 - Dolar günü 7,16 TL'den tamamladı17:11 - Mustafa Şentop: AYM'ye, Berberoğlu kararı için yazı yazacağız17:00 - Provoke edici Boğaziçi paylaşımı yapan 8 kişi gözaltına alındı16:52 - Bakan Varank: Türkiye salgın sonrası dönemin kazananı olacak16:43 - Kayseri'de FETÖ operasyonu: 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı16:35 - Emniyet ve TSK mensuplarının, öğrenim sürelerini borçlanmaları halinde emeklilik yaşları nasıl etkilenir?
16:33 - Yanlış yatırılan parayı harcadı, hapis cezası verildi16:27 - Zam yok ama gramaj oyunu var16:19 - Bakan Koca'dan korkutan 'mutant virüs' açıklaması16:05 - PKK, tecavüzcü sözde eyalet sorumlusunu ödüllendirmiş15:59 - Diyarbakır'da kalp krizi geçiren emniyet amiri hayatını kaybetti15:55 - Ali Yalçın, memur maaşlarına iyileştirme yapılmasını istedi
15:54 - Merkez Bankası bünyesinde 3 yeni müdürlük kuruldu15:52 - Günün önemli haber ve ilanlarını Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz15:49 - Emniyet, başörtülü öğrencinin görüntülerini paylaştı15:46 - Bahçeli: Boğaziçi olaylarına destek, teröre destek vermektir15:35 - FETÖ'den firari Kozanlı Ömer'in avukatına 15 yıla kadar hapis istemi
15:28 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk aydan, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üzere
2021'in ilk enflasyon rakamları açıklandı
Ateş Kara 'rahatlama' için tarih verdi
Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki
Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Otomobil bariyere saplandı, profesör hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın
PTT ucuz ayçiçek yağı satacak iddialarına açıklama
İşte yeni anayasa için kulislerde öne çıkan başlıklar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haymana beygiri gibi dolaşmak 3
aşağı bak,toplu gezmek yok 4
bright-osayi samuel 1
kimya 1
sokak müzisyenleri 1
Türkiye'de dinozor iskeleti 1
01.02.2021 izmir depremleri 1
03.02.2021 galatasaray vs başakşehir maçı 1
aşı yapılan kişi taşıyıcı olabilir 2
hikayesi olan şarkılar 2
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Temizlik 2 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam