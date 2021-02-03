1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Kayseri merkezli olmak üzere Ankara ve İstanbul illerinde yapılan operasyonlarda, 6'sı asker 21 kişi yakalandı.
 03 Şubat 2021 16:43
+Aa- Yazdır
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Kayseri merkezli olmak üzere Ankara ve İstanbul illerinde yapılan operasyonlarda, 6'sı asker 21 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda örgüt içerisindeki asker şahıslardan sorumlu, mahrem imamları ankesörlü ve sabit hatlardan arayan ve çoğunluğu muvazzaf olan değişik rütbelerdeki 15 şahıs yakalandı. Ayrıca İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında da Kayseri'de yapılan operasyon ile 6'sı asker olmak üzere toplam 21 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak, gerekli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
PKK, tecavüzcü sözde eyalet sorumlusunu ödüllendirmiş
03 Şubat 2021 16:05		 FETÖ'den firari Kozanlı Ömer'in avukatına 15 yıla kadar hapis istemi
03 Şubat 2021 15:35
Etkisiz hale getirilen terörist 'Kırmızı' kategoride çıktı
03 Şubat 2021 15:14		 FETÖ'nün sözde 'büyük bölgecisi'ne hapis cezası
03 Şubat 2021 14:48
Kuzey Makedonya'daki mahkeme, FETÖ iltisaklı okulun iddialarını haksız buldu
03 Şubat 2021 13:52		 DBP Diyarbakır eski İl Başkanı'na 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
03 Şubat 2021 11:49
FETÖ'den yargılanan 169 eski yüksek yargı üyesi hapis cezasına çarptırıldı
03 Şubat 2021 11:25		 DEAŞ'ın 'sözde eğitim bakan yardımcısı' yakalandı
03 Şubat 2021 11:07
Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu
03 Şubat 2021 10:18		 Yargıtay'dan, eski tuğgeneral Topuç'un FETÖ cezasına onama
02 Şubat 2021 15:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:15 - Dolar günü 7,16 TL'den tamamladı17:11 - Mustafa Şentop: AYM'ye, Berberoğlu kararı için yazı yazacağız17:00 - Provoke edici Boğaziçi paylaşımı yapan 8 kişi gözaltına alındı16:52 - Bakan Varank: Türkiye salgın sonrası dönemin kazananı olacak16:43 - Kayseri'de FETÖ operasyonu: 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı16:35 - Emniyet ve TSK mensuplarının, öğrenim sürelerini borçlanmaları halinde emeklilik yaşları nasıl etkilenir?
16:33 - Yanlış yatırılan parayı harcadı, hapis cezası verildi16:27 - Zam yok ama gramaj oyunu var16:19 - Bakan Koca'dan korkutan 'mutant virüs' açıklaması16:05 - PKK, tecavüzcü sözde eyalet sorumlusunu ödüllendirmiş15:59 - Diyarbakır'da kalp krizi geçiren emniyet amiri hayatını kaybetti15:55 - Ali Yalçın, memur maaşlarına iyileştirme yapılmasını istedi
15:54 - Merkez Bankası bünyesinde 3 yeni müdürlük kuruldu15:52 - Günün önemli haber ve ilanlarını Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz15:49 - Emniyet, başörtülü öğrencinin görüntülerini paylaştı15:46 - Bahçeli: Boğaziçi olaylarına destek, teröre destek vermektir15:35 - FETÖ'den firari Kozanlı Ömer'in avukatına 15 yıla kadar hapis istemi
15:28 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk aydan, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üzere
2021'in ilk enflasyon rakamları açıklandı
Ateş Kara 'rahatlama' için tarih verdi
Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki
Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Otomobil bariyere saplandı, profesör hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın
PTT ucuz ayçiçek yağı satacak iddialarına açıklama
İşte yeni anayasa için kulislerde öne çıkan başlıklar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 Şubat 2021 Kabine Toplantısı Açıklamaları 3
iş olacağına varır 4
Android telefonun zil sesini iPhone zil sesi yapmak 3
haymana beygiri gibi dolaşmak 3
kimya 1
arbedaş 1
hikayesi olan şarkılar 2
Kırkyama 1
Yeni ANAYASA 4
uyanmak 1
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Temizlik 2 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam