İŞKUR Memurları Belirsizlik İçinde Bekliyor...

Bu yıl İŞKUR olarak 75. yılımızı kutluyoruz. İş ve İşçi Bulma Kurumu olarak başladığımız yolculuğumuzda 75 yıl içinde çok önemli mesafeler katettik. Ülkemizde işgücü piyasasında yerinde ve doğru hamlelerle işverenin aradığı işçiye, işçinin aradığı işe ulaşmasında var gücümüzle çalıştık. COVID19 Pandemisinin ekonomik etkilerini bertaraf etmek içinişyeri ev demeksizin milletimizin emrinde mesai yaptık. Karşılık istemedik, istemeyiz de. Allah'ımıza hamd olsun, aziz milletimiz var olsun.

Sadece bir TEŞEKKÜR olarak:

iŞKUR'da Kurum içi İMD kadrolarının verilmesiyle, İMD belgeli tüm personelin İMD kadrosuna terfisini istiyoruz.

Mevzuatımız da izin veriyor;

26 Mart 2015 Tarih ve 29307 sayılı yönetmelik ile Türkiye İş Kurumunda çalışacak İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma, Çalışma Usul ve Esasları belirlenmiştir. Bu yasal düzenlemeye göre İş ve Meslek Danışmanı olmak için Mesleki Yeterlilik Kurumundan onaylı 5 yıl geçerlilik süresi olan belge ile Kurum içinden atamalar yapılmaktadır.

Türkiye İş Kurumu'nda 3 yılı aşkın süredir Kurum içi İMD alımı yapılmadı. Bu nedenle elinde belge süreleri biten personel haklı olarak KURUM İÇİ İMD ALIMININ belirsizliği sebebiyle sıkıntı yaşıyor.

Bir yandan COViD-19 tehlikesi devam ederken diğer yandan sertifika yenileme telaşı arasında sıkışan personel,

bir an önce unvan değişikliği bekliyor.

Aynı durum memur kadrosunda bulunup VHKİ kadrosuna geçmek isteyenler söz konusu olduğunda Genel Müdürlüğümüzce yapılan düzenleme ile koşulları uygun olan çalışanlara unvan değişikliği imkanı,

bir düzen çerçevesinde sorunsuz bir şekilde sağlanıyor.

Böylece VHKİ kadrosuna geçmek isteyen çalışanlar için herhangi bir belirsizlik söz konusu olmuyor.

Görüyoruz ki,

Kısa zaman zarfında birçok Kamu Kurumu personeli için unvan değişikliği veya görevde yükselme şeklinde birçok ilana çıktı.

Bu durumda Pandemi döneminde mesai mefhumu gözetmeksin çalışan Türkiye İş Kurumunun Pandemi Kahramanı çalışanlarında son 3 yıldır yapılmayan KURUM İÇİ İMD ALIMININ

artık yapılacak olması yönünde haklı bir beklenti oluştu.Nihayete erdiriniz;

Sizlerden bir tek müjde duymak istiyoruz:

Türkiye İş Kurumunda İMD sertifikası olan tüm çalışanların yegane isteği, belgesi olan bütün personelin İMD kadrosuna terfisinin yapılmasıdır.

Pandemi sürecinde Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN' ın önderliği Sn. Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatları ve Sn. Genel Müdürümüz Bekir AKTÜRK' ün koordinesinde Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin toplumun genelinde yayılmaması adına azami gayret gösteren,Ülkemizin 2023 vizyon hedeflerinin İstihdam Seferberliği ayağında gurur ve şevk ile görev alan Pandemi Fatihi Türkiye İş Kurumunun imd belgeli personeli belirsizliği sone erdirecek müjdeyi

HEYECANLA BEKLİYORUZ.

#kurumiciimdmüjdesi