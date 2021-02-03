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Provoke edici Boğaziçi paylaşımı yapan 8 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da sosyal medyadan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin halkı provoke edici içerik paylaşımı yaptığı öne sürülen 8 kişi yakalandı.
|03 Şubat 2021 17:00
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İstanbul'da sosyal medyadan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin halkı provoke edici içerik paylaşımı yaptığı öne sürülen 8 kişi yakalandı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasına ilişkin başlatılan gösteri ve yürüyüş eylemlerinin yasaklanmasına rağmen sosyal medyadan gerçekleştirilen çağrı ve hastag paylaşımlarıyla toplumsal eyleme dönüşen konularda yapılan halkı provoke edici içerik paylaşanlara ilişkin çalışma başlattı.
Polis, yaptığı çalışmanın ardından adreslerini belirlediği 8 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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