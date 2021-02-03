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Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılmaya hak kazananları açıkladı

Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılmaya hak kazananları açıkladı
 03 Şubat 2021 17:19
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Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılmaya hak kazananları açıkladı

Adalet Bakanlığı, görevde yükselme sınavı için sözlü sınava hak kazananları açıkladı.

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru
Memurlar.Net
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