Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılmaya hak kazananları açıkladı
Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılmaya hak kazananları açıkladı
|03 Şubat 2021 17:19
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Adalet Bakanlığı, görevde yükselme sınavı için sözlü sınava hak kazananları açıkladı.
Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru
Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru
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